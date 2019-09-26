Karbonhidrat tüketimi enerjinizi düşürmesin

İşlenmiş karbonhidrat tüketimi kan şekerinde hızlı bir yükselmeye neden olur. Bu yükselme de yorgunluğa sebep olur. Lifli gıdalar tüketerek yorgunluğun önüne geçin

Yorgunluk, hemen hemen hepimizi mutsuz eden, hayat kalitemizi negatif etkileyen yaygın bir sorun. Psikolojik nedenli olabileceği gibi fiziksel kaynaklı yorgunluklar da var. Özellikle, uzun süreler dinlendiğiniz halde yorgunluğunuz geçmiyorsa nedenini mutlaka araştırın.

Günümüzde kişiler arasında artan en önemli sorunlardan birisi de yorgunluk. Özellikle mevsim geçişlerinde herkes bir anda kendini yorgun, bitkin hissediyor. Yoğun fiziksel aktiviteler sonrası yorgunluk belirtilerinin ortaya çıkması normal ancak böyle bir durum yaşamadığınız halde yorgunluğunuz geçmiyorsa nedeni aşağıdaki eksiklikler olabilir:



FAZLA KAFEİN SEBEP OLABİLİR

Kahve ve çayın ne kadar sağlıklı içecekler olduğuna dair görüşümü her fırsatta belirtiyorum. Ancak aşırı kafein tüketimi yorgunluğa sebep olur. Sinirlilik, uykusuzluk, kalp atım hızının artması da cabası...

Karbonhidratların hızlı enerji kaynağı olduğu bir gerçek. Yalnız araştırmalar, öğünlerinizde işlenmiş karbonhidratı azaltarak, enerji seviyelerini yükseltebileceğinizi söylüyor. İşlenmiş karbonhidrat tüketimi kan şekerinde hızlı bir yükselmeye neden olur. Bu yükselme de yorgunluğu beraberinde getirir. Karbonhidrat yerine lifli gıdaları tüketerek yorgunluğunuzun önüne geçebilirsiniz.

Tiroid bezi metabolizmanızı kontrol eden hormonlar üretir ve bu bezin az çalışması ya da hiç çalışmaması vücudun tamamını olumsuz yönde etkiler. Tiroid yetmezliğinde özellikle demir ve B12 vitamini eksikliği görülür. Bu durum da hareketlerde yavaşlamaya ve halsizliğe neden oluyor.

Demir eksikliğinin en çok görülen belirtileri arasında kişinin kendisini sürekli olarak güçsüz ve yorgun hissetmesi yer almaktadır. Bu durumun nedeni, vücutta yeterli hemoglobinin bulunmamasıdır.



MAGNEZYUM DİNÇ HİSSETMENİZİ SAĞLAR

Magnezyum, hücrelerinizin içindeki diğer enzimler ile takım halinde enerji üretmek için çalışarak kendinizi uyanık ve daha dinç hissetmenize yardımcı olmaktadır. Eksiklikler ve yetersiz alımlar genellikle fark edilmemektedir. Bu durum, aşırı yorgunluktan şikayet eden kişilerin aslında hücrelerindeki magnezyum yoğunluğunun yeterli miktarda olmamasından kaynaklı olabilir.



D VİTAMİNİ TAKVİYESI YAPILMALI

Son yıllarda popüler olan D vitamini eksikliği, halsizlik ve yorgunluk duygusunun sorumlularındandır. D vitamini eksikliğinde görülen yorgunluk hissi, özellikle kas yorgunluğu şeklinde ortaya çıkar. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 60 yaşındaki yetişkinlere D vitamini takviyesi yapıldığında kas yorgunluğunda yüzde 20 oranında düşüş olduğu görülmüştür.

Kana kırmızı rengini veren ve oksijeni dokulara taşıyan alyuvarlarda bulunan hemoglobin isimli protein, sağlıklı bir kişide bulunması gereken miktarın altına düştüğünde anemi (kansızlık) oluşur. Semptomlarından en belirgin olanı kendinizi yorgun hissetmenizdir.