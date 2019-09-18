Ev turşusu kurmanın tam zamanı

Ev turşusu, sağlığımız için kritik önem taşıyan dost probiyotik bakterileri almamızı sağlıyor. Mevsiminde ve organik olarak yetiştirilen sebzelerle turşu kurmanın tam zamanı...

Daha sağlıklı gıdalara yöneliyor, daha çok araştırıyor ve yeni beslenme önerilerine daha sıcak bakıyoruz. Bu noktada fermente gıdaları tüketmek de bu önerilerden biri. Fermentasyon; maya ve bakterilerin gıdaların içindeki şekeri yiyerek, gıdaların yapısında gerçekleştirdiği değişikliklerdir. Bu değişiklikler ile ortaya çıkan asit ve enzimler özellikle sindirim sistemimiz için mükemmel bir yardımcıdır. Fermentasyon, halk arasında mayalanma olarak da bilinir. Fermentasyon için en önemli faktörler zaman, ortam ısısı, gıdanın miktarı, kalitesi, PH değeri olarak söylenebilir. Bu unsurların hepsi fermente ettiğiniz ürünün kalitesini ve lezzetini belirler. Özellikle sirke, turşu, şalgam suyu, yoğurt, boza ve hatta tarhana çorbası; sevdiğimiz ve sık tükettiğimiz fermente gıdalardan.



KARANLIK ORTAMDA SAKLAYIN

Önceleri gıdaları saklamak amacıyla yapılan turşu kurma işlemi, sonrasında bir gelenek haline gelerek sofralarımızın baş tacı oldu. Salatalıktan fasulyeye birçok sebzenin turşusu, faydalı bakterileriyle vücudu temizleyip detoks etkisi yapmasıyla meşhur. Fermente gıdalar denildiğinde akla gelen besinlerden biri olan ev turşusu, sindirim sistemi başta olmak üzere sağlığımız için kritik önem taşıyan dost probiyotik bakterileri almamızı da sağlıyor. Ev turşusu kurmanın püf noktalarına gelecek olursak; öncelikle mevsiminde ve organik olarak yetiştirilen sebzeleri kullanmalısınız. Temiz ve cam bir kavanoz kullanılması da sağlıklı bir turşu kurmanın olmazsa olmazlarından. Sebzeleri kavanoza sıkıştırılarak konulduktan sonra fermantasyon sürecinin tamamlanması için oda sıcaklığında ve karanlık bir ortamda ortalama 7-10 gün bekletmeye özen gösterin. Turşu yenmeye hazır hale geldikten sonra ise soğuk ve karanlık bir ortamda saklayın. Son olarak normal tuz yerine kaya veya deniz tuzu kullanarak kısa sürede yumuşamasının önüne geçebilirsiniz.



FAYDALARI



BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİR

FERMENTE gıdalar için söylenecek en önemli şey bağışıklığı güçlendirerek olası hastalıkları önlediğidir. İçerdiği yararlı bakteriler, kalın bağırsağınızda yaşar ve hastalıklara neden olan mikropları yenmenize yardımcı olur.



SİNDİRIM DOSTUDUR

Mide ve bağırsak sisteminizi destekleyerek özellikle sindirime yardımcı olur. Şişkinliği ve diğer mide-bağırsak sıkıntılarını önemli ölçüde azaltır. Fermente gıdada bulunan canlı bakteriler gıdaları parçalayarak yiyecekleri sindirmeyi ve besin maddelerini emmeyi kolaylaştırır.



PROBİYOTİK ZENGİNİ

Probiyotikler, daha sağlıklı bir bağırsak biyotasına sahip olmamızı sağlarken, yiyecek ve içeceklerin sindirim ve emilimini arttırıp, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olur. Yoğurt, ayran, keçi sütü, şalgam, sirek, turşu vb. gibi fermente gıdalar probiyotik açısından zengindir. Ancak sağlıklı sindirim sistemine kavuşmak; tek gecelik yoğurt yemeyle gelen mutluluğun ötesinde düzenli olarak fermente gıdaların tüketimi ile gerçekleşir.