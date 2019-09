Uyumadan önce odanızı havalandırın

Düzenli uyuyabilmek için bir uyku rutininiz olmalı. Her akşam aynı saatte yatağa gidin, yatmadan önce sigara ve kahve tüketmeyin. Yatak odanızın karanlık ve sessiz olmasını sağlayın, yatmadan önce mutlaka havalandırın

Günümüzde geceleri kolay uykuya dalabilen insanlar bile kimi zaman kaliteli gece uykusu uyumakta zorlanıyor. Gün içinde yaşadığınız stres, düzensiz beslenme gibi birçok şey uykunuzu olumsuz etkileyebilir!

Düzenli ve yeterli uyku, insan sağlığı için son derece önemlidir.

Yeteri kadar ve kaliteli bir uyku uyuyamıyorsanız, takip eden gününüz çok zor geçecek demektir. En yanlış zamanlarda uyuyakalmak, konsantrasyon bozuklukları ve asabiyet; yeteri kadar uyuyamayanların gün boyu yaşadıkları sıkıntılardan sadece birkaçıdır.



KAFEİNİ SINIRLAYIN

Kafein alan insanlar, kafein kullanmayanlara göre uykuya dalmakta daha fazla zorlanabilirler. Aynı zamanda uykuları daha kısa ve hafiftir.

Bazıları için sabahları bir fincan kahve olmazsa olmaz bir rutinken, bazıları içinse uykusuz bir gece anlamına gelir. Bunun nedeni, kafeinin uykuyu teşvik ettiği düşünülen bir nörotransmiter olan adenosinin etkilerini bloke etmesidir. Kafein, ayrıca gece idrara çıkma ihtiyacını artırarak uykuyu da keser. Uykusuzluktan muzdarip insanlar, kafeinlerden olabildiğince uzak durmalıdır.

Nikotin, uykusuzluğa neden olabilecek merkezi bir sinir sistemi uyarıcısıdır.

Bu güçlü madde uykuya dalmayı zorlaştırır. Çünkü nikotin, kalp atış hızınızı hızlandırır, kan basıncını yükseltir ve uyanıklığa neden olan hızlı beyin dalgası aktivitesini uyarır.

Her gece aynı saatte yatağa gidin ve her sabah aynı saatte uyanın.

Uyku rutini oluşturmak kolay uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Ayrıca yatağı sadece uyku için kullanın, televizyon vs. izleyip uykunuzu olumsuz etkilemeyin.



TELEFONU DIŞARIDA BIRAKIN

Televizyon, telefon ve diğer cihazları yatak odasından çıkarın. Bu durum, yatak odasının sadece uyumak için olduğu fikrini güçlendirir.

İdeal bir uyku ortamı için olmazsa olmazlar ise, konforlu bir yatak, minimum sessizlik ve karanlıktır.

Aynı zamanda ortamınızı her zaman havalandırın.



GÜNDÜZ UYKUNUZU SINIRLANDIRIN

YÜRÜME, koşma veya yüzme gibi düzenli yapılan egzersizler daha hızlı uykuya dalmayı, daha yüksek bir restoratif derin uyku yüzdesine ulaşmayı ve gece boyunca daha az uyanmanızı sağlar.

Uzun süreli uyku, doğal uyku döngüsünüzü bozabilir ve uykuya dalmak için yeterince yorgun hissetmenizi önleyebilir.

Mümkün olduğunca gündüzleri uzun saatler uyumayın.

Akıllı telefonlar, bilgisayar ve tablet gibi mavi ışık yayan cihazların beyne güneş ışınlarıyla aynı sinyalleri gönderdiği araştırmalarda ortaya çıktı. Bu durum, beynin uyku halindeyken salgıladığı melatonin hormonunun üretimini durduruyor.



KRAMPLARA KARŞI MUZ TÜKETİN

Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak; potasyum, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir. Kalsiyum, vücudun melatonin üretmesine ve vücudunuzun olağan ritmini sürdürmesine yardımcı olan hormondur. Aynı faydaları pazı, lahana gibi diğer koyu yapraklı yeşilliklerden de elde edebilirsiniz. Muzun da melatonin düzenleyici etkisi bulunur. Muz, içerdiği potasyum ve magnezyum ile kasların gevşemesini sağlar. Özellikle uyku sırasında bacak krampları yaşıyorsanız, uyumadan önce bir adet muz tüketimini alışkanlık haline getirmelisiniz.