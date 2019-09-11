Okula uyum sürecini doğru yönetmenin 7 yolu

Okula yeni başlayan çocuğun korkması normaldir. Onu, korkusunu size anlatması için cesaretlendirin ve başka çocuklarla kıyaslamayın

Bu hafta ilk kez ziller çaldı ve okul maratonu başladı. Bazı çocuklar okuldan korkuyor, bazıları ise bu korkuyu fobiye dönüştürüyor. Peki aileler bu konuda onlara nasıl destek olmalı, çocuklarının okula uyum sürecini nasıl yönetmeli?



CESARETLENDİRİN

Mutlu çocuk istiyorsanız önce sizin mutlu olmanız ve çocuğunuzun etkilendiğini düşündüğünüz ailevi problemlerinizi çözmeye çalışmanız gerekir. Çocuğunuzun korkusunu içine atmaması ve size anlatması için onu cesaretlendirmelisiniz.



OKULDA BEKLEMEYİN

Okulun ilk günlerinde çocuğunuz hangi ebeveynden daha kolay ayrılabiliyorsa, okula o kişi ile gitmesi daha doğru olur. İlk iki gün dışında okulda beklemek çocuğunuzun adaptasyon sürecini olumsuz etkileyebilir.



KİMSEYLE KIYASLAMAYIN

Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamak belki de bu süreçte yapacağınız en yanlış tutum olabilir. "Arkadaşın hiç ağlıyor mu?", "Bak o arkadaşın okulu ne kadar çok seviyor" gibi söylemler çocuğunuzu rahatlatmak yerine kendisini daha yalnız ve suçlu hissetmesine neden olur. Yapmanız gereken ise okul kaygısı yaşayan tek çocuğun kendisi olmadığını, aksine birçok arkadaşının da aynı duyguları yaşayabileceğini anlatmanız.



POZİTİF OLUN

Çocuğunuza bu süreçte destek olmak istiyorsanız negatif tutumlardan kaçınmanızı öneririm. Aksi takdirde çocuğunuz kendisinin sevilmediği, değersiz olduğu düşüncesini iyice benimser ve böylece anksiyetesi artabilir.



OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Çocuğunuzun eğitim öğretim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi, başarı ile yoluna devam edebilmesi için iyi bir okul-aile iş birliği kurulmalıdır. Bunun için okul yöneticileri ve öğretmenleri ile sık sık iletişim halinde olup karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurun.



'OKULA GİTMESİN' DEMEYİN

ÇOCUĞUNUZ her ne yaşıyorsa yaşasın, hangi somatik yakınmaları gösteriyorsa göstersin; okula gitmesi gerekmektedir. Okula gitmediği her geçen gün çocuğun okula dönmesi daha da zorlaşacak, derslerinden geri ve arkadaşlarından uzak kalacaktır. Bu da okula dönüşünü daha fazla zorlaştıracaktır.



PROFESYONEL DESTEK ALIN

EĞER tüm bu önerileri uyguladınız ama yine de okula adaptasyon süreci çok zorlu geçiyorsa, profesyonel destek almanın vakti gelmiş demektir. Çocuğunuz sürekli ağlıyor, alt ıslatma, tırnak yeme, uyku problemleri gibi sorunlar yaşıyorsa; bir uzmandan destek almayı denemelisiniz.