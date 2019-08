Down Sendromlu çocuklarda kalp hastalığı olabilir

Down sendromlu çocuklar bazen organlarını ve bedensel gelişimlerini etkileyecek sağlık sorunları yaşarlar. Yarısında doğuştan kalp bozukluğu olabilir

Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir faktör olmakla birlikte hücrelerin bölünme esnasında, yanlış bölünmesiyle ortaya çıkar. Hücre bölünmesinde oluşan bir hatayla, bireyde olması gereken kromozom sayısı 46'yken, fazla bir kromozomla 47 olması durumudur. Bu durum bireyin zihinsel ve fiziksel gelişmelerin de gecikmelere neden olur.



DOWN SENDROMU NEDEN OLUR?

Her 700 gebeden 1'inde down sendromlu doğum olması muhtemeldir. Down sendromu riski için birçok neden bulunur ama en temel nedenler arasında 35 yaş sonrası gebelik gelmektedir. 30 yaş öncesi gebeliklerde bu risk düşmektedir. Down sendromlu çocuğa sahip olma durumu yüksek olanlar, hamilelik esnasında tarama testi yaptırırlar. Vücuttaki hücreler ve kromozomlar genleri içermektedir. Bu genleri anne ve babadan eşit olarak yani 23-23 şeklinde alıp toplamda 46 kromozoma sahip olma durumudur. Down sendromunda bu durum hücrelerin bir kısmının ya da tamamının iki kez yerine, üç veya daha fazla katlarında 21 kromozom şeklinde kopyalanmasıyla oluşur. Bu durumda ekstra kromozom sayısı çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde sorunlara neden olur. Down sendromu her bireyde farklılık göstermektedir. Genellikle fiziksel değişikliklere, sağlık sorunlarına ve bilişsel olarak değişikliklere sahiplerdir.



FİZİKSEL DEĞİŞİKLİKLER

Avuç içlerinde kırışıklıklar,

Gelişimsel gecikmeler,

Dilde çıkıntılar,

Burunda düz bir görüntü,

Boyda kısalık ve kısa bir boyun hattı,

Gözün irisi üzerinde beyaz lekeler. Down sendromlu çocuklar genellikle bilişsel zekalarını, yaşıtlarından biraz daha geç tamamlarlar. Örneğin; konuşmada zorlanma çekmek gibi, bunun için de konuşma terapisi önerilir. Down sendromlu çocuklar okul eğitimi alabilirler ve toplumun aktif üyesi olabilirler.



YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI

İşitmede zorlanmalar,

Alzheimer,

Epilepsi,

Solunum problemleri.

Bazen organlarını ve bedensel gelişimlerini etkileyecek sağlık sorunları yaşarlar. Down sendromlu çocukların yarısında doğuştan kalp bozukluğu olabilir.



TEDAVİSİ VAR MI?

DOWN sendromunun belirli bir tedavisi yoktur. Ek taramalarla ortaya çıkarılacak sağlık sorunlarında tedavi yapılır. Erken yapılan müdahaleler bireyin toplumda aktif rol oynamasına yardımcı olur.