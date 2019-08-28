Fiziksel ve psikolojik hasarlara yol açan tehlike: Madde bağımlılığı

Madde bağımlılığı, bireyin beynini ve davranışlarını etkileyen bir hastalıktır. Sadece bağımlıya değil çevresindekilere de zarar veren bu durum, madde kullanan kişinin yaşamını zora sokar

Kişinin yaşam kalitesini bozan bir durum olan madde bağımlılığı, bağımlının iş, okul, sosyal yaşam ve aile gibi alanlarını da etkiler. Madde bağımlılığı olan bireyin tedavi görmesi ve tedaviyi sonuna kadar sürdürmesi gerekir. Bireyde gözle görülebilen fiziksel ve psikolojik hasarlar oluşur.



FARKINDALIK ÖNEMLİ

İyileşmenin ilk adımı, kişinin yaşam kalitesinin bozulduğunu fark ederek bunun artık bir problem olduğu sonucuna varmasıdır. Birey yaşam kalitesinin bozulduğunu iş, okul, sosyal yaşam ve aile hayatında sorunlar yaşaması ve uyum sağlamakta zorlanmasıyla anlar. Farkında olup tedaviye başlayacak bir bağımlı için, birçok tedavi yöntemi vardır. Kimi tedaviler yaşam boyu sürerken kimisi belirli bir süre devam eder. Bağımlı farkındalık yaşayıp tedavi görmediği takdirde kullanım dozunu günden güne artırıp daha kötü sonuçlar doğuracak yollara girebilir. Aşırı doz kullanımlarında, kullanılan dozun miktarına göre koma ya da ölümle sonuçlandığı durumlar gözlenmektedir. Kullanılan maddeler (alkol, uyuşturucu, sigara vb.) kalp atışlarında ani yükselmelere, kan basıncında değişimlere, kan damarının gerilemesine, kalp krizine ve felce bunların sonucunda da ölüm riskinin artmasına neden olur.





ANNE KARNINDA ÖLEBİLİR!

Madde bağımlısı olan birey maddi açıdan da hasara uğramaktadır. Kontrolsüz olarak kullanılan maddeler bireyin tüm parasını maddelere yatırmasına sebep olur. Hamilelikte kullanılan maddeler, doğacak çocukta anormalliklere kimi zamansa ölüme sebep olmaktadır. Madde bağımlısı bireylerde kaygı, huzursuzluk, stres ve suçluluk gibi durumlar ortaya çıkar. Bu durumlarda bireyin depresyona girmesine yol açmakla birlikte hayata dair kaygılarını artırır.



MADDİ-MANEVİ SIKINTILI BİR SÜREÇTİR

Bağımlıda değişen psikolojik ve fiziksel değişimler sonucunda çevresindeki insanlardan uzaklaşma ve yalnızlaşma durumu gözlenmektedir.

Düzenli olarak madde kullanımı maddi açıdan bağımlıyı sıkıntıya sokar.



TERAPİYLE KURTULUN

Tedavinin başında semptomların iyileşmesi için çeşitli terapiler uygulanır. Bunlar:

Düşünce tarzının değişmesine yardımcı olur.

Çevresiyle ilişkilerini düzeltmeye katkı sağlar.

Olumlu motivasyonlarla rahatlamaya yol açar.

İlaç, bağımsız bir tedavi yöntemi değildir. İlaç tedavisiyle beraber psikoterapi gibi diğer yönetim yöntemleri de eşlik etmelidir.