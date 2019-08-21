Krema veya şekerli şuruplar sağlığa oldukça faydalı olan kahveyi sağlıksız hale getiriyor. Bu yüzden fincana ne koyduğunuza dikkat edin, kahvenizi şekersiz tüketin

Bir fincan kahveye kim hayır diyebilir ki! Üstelik kahve hem lezzetli, hem de sağlığa oldukça faydalı. Kahvenin içinde bulunan kafein merkezi sinir sistemine etki eder, dopamin ve serotonin seviyelerini değiştirir ve ruh halinizi yükseltir. Kahve, hücrelerin zarar görmesini engelleyecek antioksidanlar içerir. Çalışmalar; kahvenin bazı kanser türlerinin yanı sıra tip 2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve gut gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Kahvenin içindeki kafein bir uyarıcıdır ve yorgunluğunuzu da giderebilir.



KAHVE TEHLİKELİ Mİ?

Fazla kahve tüketiminin de sağlığa negatif etkileri olduğunu unutmamak gerek. Bu etkilerden bazıları, uyku sorunları, baş ağrısı, kan basıncını yükseltmesi ve kemik kaybını artırması olarak sıralanabilir. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndaki bilim adamları, 30 yıl içinde yaklaşık 300 bin erkek ve kadını içeren üç çalışmadan elde edilen verilere baktılar. Hem kafeinli, hem de kafeinsiz kahvenin antioksidan içermesi sebebiyle koruyucu bir etkisi vardı. Sonunda araştırmacılar, kahve tüketiminin sağlıklı olduğu sonucuna vardılar.



METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Yapılan araştırmalar, Türk kahvesinin iştahı kestiğini gösterdi! Günde bir fincan Türk kahvesini yanında bol su ile içerseniz, kahvenin idrar söktürücü etkisini de tetiklemiş olursunuz. Böylece vücudunuzdan zararlı toksinlerin atılması da kolaylaşır. Türk kahvesi hakkında yapılan araştırmalar, metabolizmayı hızlandırmanın yanında selülitler üzerinde de etkili olduğunu gösterdi. Türk kahvesinden faydalanmak istiyorsanız, kahvenizi mutlaka şekersiz içmelisiniz. Kahvenin en büyük riskleri, ekleyebileceğiniz şeylerden kaynaklanıyor: krema, şeker veya şekerli şuruplar sağlığa oldukça faydalı olan kahveyi sağlıksız hale getirir. Bu yüzden fincana ne koyduğuna dikkat edin, kahvenizi şekersiz tüketin.



BEYİN SAĞLIĞINIZI KORUR

CALIŞIRKEN içtiğiniz kahveye eklenen ekstra espresso shot; daha iyi odaklanmanızı sağlamanın yanında, uzun vadede ruhsal fayda da sağlıyor. Kafein, adenozini (beyinsel iltihaba etki eden madde) bloke ediyor ve unutkanlığı önlüyor.



PARKİNSON BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİR

HARVARD Tıp Okulu araştırmacıları, günde bir veya iki bardak kahve tüketiminin hastalıkla ilgili olan beyin sinyalini blokladığını ve hastalığın belirtilerini azalttığını öne sürüyor. Ayrıca sallanmayı da yavaşlatıyor.



EGZERSİZE YARDIMCI OLUR

JOURNAL of Nutrition'da yapılan bir araştırmada, kafeinin yetişkinlerde motor hareketlerine yardımcı olduğu yazıldı. Katılımcıların girdiği el becerisi testinde, kafein dozu alan yetişkinlerin fiziksel performanslarında ve efor harcama isteklerinde gözle görülen bir artış vardı.