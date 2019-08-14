Kalp sağlığınız için yüzün

Sağlık üzerinde olumlu etkileri olan yüzme, kalp hastalıklarından koruyor, diyabet riskini azaltıyor, kolesterol seviyelerini düzeltiyor

Her seferinde kurduğum bir cümle var; nasıl ki işleyen demir ışıldar, aynen hareket eden beden de ışıldar, gençleşir. Hareket etmek işte bu kadar önemli. Hareketli olmak bedenin dinamikliğini sağlar ama hareketli olmak, aslında dengeli hareket etmek değildir. Dengeli hareketten kastımız, egzersiz yapmak. Eğer siz de ışıldamak ve genç kalmak istiyorsanız harekete geçin… Bugün yazımda yer verdiğim konu olan yüzme, tıpkı yürüyüş gibi mükemmel bir egzersizdir. Sonuçta, bir aerobik antrenmanının tüm avantajlarını eklemlere zarar vermeden elde edebilirsiniz, hem de tüm yaş grupları tarafından rahatlıkla yapılabilir.



TÜM KASLAR ÇALIŞIR

Yüzmenin, görünür büyük kas gruplarının tamamını çalıştırdığı bir gerçek. Yüzmenin beden çalıştırmadaki etkisi, aslında vücudun daha az dirence karşı gelerek egzersiz yapmasını sağlamaktır. Kısaca boynunuza kadar suya girdiğinizde vücut kitlenizin sadece yüzde 10'unu taşımak zorunda kalırsınız, geriye kalan kas kitlesini su kaldıracak, dolayısı ile kaslarınızı çalıştırırken daha az yorulacaksınız. Yüzmenin formlarına göre yaktırdığı kalori değişkenlik gösterir; 10 dakikada düz kulaç 60, ters kulaç 80, serbest stil 100, kelebek yüzme 150 kalori yaktırıyor diyebiliriz, bu genel bir kuraldır.



ÖLÜM ORANI AZALIYOR

Yüzmenin sağlık üzerine inanılmaz etkileri vardır. Araştırmalar, egzersiz olarak yüzmeyi tercih edenlerle koşucu veya yürüyen kişiler karşılaştırıldığında, yüzen kişilerin ölüm oranlarının, belirli yaş aralığında yüzde 50 gibi devasa bir oranda azaldığını göstermiştir. Yüzme; anti enflamatuar etki gösterdiği için kalp hastalıklarında azalma sağladığı, bununla kalmayıp kilo kontrolü sağladığı için diyabet riskini azalttığı ve hatta kolesterol seviyelerini iyileştirdiği bilinmektedir.



YÜZMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE ESNEYİN

YÜZME öncesi esneme egzersizleri önemlidir. Yüzme öncesi 3-5 dakikalık egzersiz yapmanız yeterli olacaktır. En başta lounge forward denilen hareket yapılmalı, yani öne doğru adım atarken dizlerinizi her adımda yere değdirip kollarınızı 90 derecelik dirsek açısı yapmalısınız. Sonrasında ayağa T hareketi ve son olarak 90/90 esneme hareketi oldukça faydalıdır. Bedeninizdeki büyük kas kitlesinin aktif olarak çalışacağı yüzme sporunu yapmadan önce bu kasları hazırlamanız gereklidir.



TUZLU SUDA YÜZMEK CİLT SAĞLIĞINIZA İYİ GELİR

DÜZENLI olarak tuzlu suda yüzmek, cildin nem tutmasına yardımcı olur ve yeni hücre büyümesini teşvik eder. Denizde yüzdükten sonra cildinizin ne kadar pürüzsüz ve sağlıklı olduğunu siz de fark edeceksiniz. Aynı zamanda yüzmenin sakinleştirici bir etkisi vardır, çünkü nefes almanızın ve suyun sesi, diğer tüm dikkat dağıtıcı şeyleri bırakmanıza neden olur. Böylece doğal olarak stres ve depresyonu azaltır.