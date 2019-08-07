Skolyoz 100 çocuktan 3’ünde görülüyor

Omurgada gözle görülür bir eğriliğe yol açan skolyoz, tedavi edilmediğinde birçok probleme neden oluyor. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan hastalık, 100 çocuktan üçünde görülüyor

Çoğunlukla ergenlik çağında ortaya çıkan ve son zamanlarda yaygınlaşan skolyoz hastalığı yani omurga eğriliği, günümüzde her 100 çocuktan üçünde görülmekte, kız çocuklarını daha fazla etkilemektedir.

Çağımızın yaygın hastalıklarından biri olan skolyoz; normalde omurga, pelvis ve boynun arasında önden arkaya doğru sıralanmaktadır. Skolyoz hastalarında ise bu durum omurgada yanlara eğri bir şekilde sıralanır. Skolyoz hastalarının belinde S ve C şeklinde bir eğri olur.

SKOLYOZU NASIL ANLARIZ?

Hızlı kemik büyümesiyle ilerleyen skolyoz, ergenlikten sonra kemik büyümesi sona erdiğinde genellikle kötüleşmeye gitmez. Düz bir omurgaya sahip olan çocuklar ve ergenlerde nedeni bilinmeden ortaya çıkar. İdiyopatik skolyoz da, nedeni bilinmeden ortaya çıkılan skolyoza verilen isimdir.

Skolyozun ortaya çıkma nedeni bilinen türleri:

Konjenital skolyoz: Anne karnındaki bebeğin omurgasının tam anlamıyla şekillenemediği veya uygunsuz olarak şekillendiği durumlarda görülür.

Nöromüsküler skolyoz: Erişkinlik dönemindeki insanların omurga kemiklerinin kırıldığı veya bozulduğu durumlarda meydana gelir.

Kırıklarla osteoporoz: Osteoporozu olan kişilerin kemikleri kırılmaya eğilimlidir. Omurga kemiği de, eğilimli olan bölgelerin başında gelir.

Omurganın yamuk konumu yüzünden omurgayla bağlantısı olan kasların da gelişi etkilenir. Bu yüzden kaburgalarda da bükülme ve kamburluk gibi durumlar ortaya çıkar.

Normal bir omurga, bakıldığı zaman düz bir konumdadır. Skolyoz hastalığı olan birinin omurgasında ise gözle görülen bir yamukluk vardır; omurga bir tarafa doğru fazla eğridir, S şeklindedir. Karşıdan iki omuza bakıldığında gözle görülür bir şekilde bir omuz diğerinden daha yüksektir. Göğüste düzensiz bir duruş vardır ve yuvarlak bir omuz görülür.

Skolyoz tedavi edilmediğinde daha ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Bel ağrısı, yorgunluk, solunum problemleri, bacaklardan birinin daha kısa olması ve içe doğru fazlasıyla eğrilen bir omurga; bu belirtilerden bazılarıdır. Çocuğunuzda bu belirtileri fark ettiğinizde, kapsamlı bir muayene için doktorunuza başvurmalısınız.

SKOLYOZ TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Skolyoz, fizik muayenesiyle ortaya çıkmaktadır. Teşhis konulduktan sonra desteklenmesi açısından röntgen çekilip hastalığın derecesine ve gidişatına bakılır. Konulan net teşhisten sonra hastanın tedavi yöntemine karar verilir.

Kadınlarda skolyozun kötüye gitme olasılığı, erkeklere göre daha yüksektir.

Eğri ne kadar fazlaysa zaman içinde kötüleşme ihtimali artacaktır.

Kemik büyümesi durduysa, skolyozun ilerleme riski daha düşüktür.

Hafif skolyoz vakaları ve skolyozun ilerlemesinin önüne geçilmesi açısından doktor tarafından bazı egzersizler verilir. İleri derecedeki skolyozlar içinse özel sırt destekleri ve ameliyat önerilir.