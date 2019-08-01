Kas ve eklemlerinizi fibromiyaljiden koruyun!

Kendinizi sürekli yorgun hissediyor ve ağrıdan şikayet ediyorsanız, nedeni fibromiyalji olabilir. Stresten uzak durup sağlıklı beslenerek bu hastalıktan korunabilirsiniz

Eklemlerinizde ya da kaslarınızda ne sıklıkla ağrılar hissediyorsunuz? Uyusanız da uykunuzu almadan kalktığınız, gün içerisinde kendinizi fazla yorgun hissettiğiniz oluyor mu? Yaşanan bedensel ağrılar ve zihinsel stresin sebebi fibromiyalji olabilir…

Fibromiyalji, günümüzde milyonlarca insanın ortak problemi haline gelen kompleks ağrılar dizisidir. Hastalık, genelde 25-55 yaş arası kadınlarda görülür. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığında artış gözlenir. Teşhisi zor bir hastalıktır ve kişinin günlük rutinlerini dahi yerine getirmesini zorlaştırarak hayat kalitesini ciddi oranda düşürür. Fibromiyalji, aileden geçen bir hastalıktır, yani genetik faktörler rol alıyor olabilir. Yakın akrabalarınızda bu hastalık mevcutsa, risk daha yüksektir.



DEPRESYON TETİKLİYOR

Olasılık olarak değerlendirildiğinde semptomlar; düşük düzeyde serotonin, acı eşiğinin düşük olması, kan akımında kaslarda anormallik, viral veya diğer enfeksiyonlardır.

Fibromiyalji hastalarının çoğunda çeşitli zihinsel sağlık sorunları da vardır. Bunlar yeme bozuklukları, anksiyete ve depresyondur. Sürekli olarak ağrı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumların görülmesi kişiyi depresif bir hale sokmakla beraber iştahının da kesilmesine yol açabilir. Tedavi edilmediğinde kronik bir duruma gelmesi mümkündür.

Fibromiyaljide birçok belirtinin görülmesiyle birlikte en sık görülen belirti ağrı ve yorgunluktur. Vücudun çoğu kas ve eklem bölgesinde çeşitli ağrılara yol açmaktadır. Genellikle omuz ve boyun bölgesinde ağrı daha fazla hissedilir. Vücut zamanla hassas bir hale bürünür ve en ufak temastan bile acı duymaya başlayıp hassaslaşır. Bununla beraber fibromiyalji hastalarında ileri derecede yorgunluk görülür; kişi, uykudan uyanıldığında bile kendini hiç dinlenmemiş gibi yorgun hisseder.



BESLENME VE UYKU DÜZENİ ÖNEMLİ

Fibromiyaljiden şu basit yollarla korunabilirsiniz:

Stresten kaçınarak

Sağlıklı beslenmek ve düzenli uyuyarak,

Havasız ortamlardan kaçınıp, bol oksijenli yerlerde zaman geçirerek,

Spor yaparak,

Sigara içilen ortamlardan uzak durarak



TEŞHİS

Teşhisi zor konulan bir hastalıktır. Herhangi bir testi yoktur; ağrılar ve semptomlar belirli kısımlarda ve belirli sürelerde gözlemlenerek tespit edilir. Eğer hastanın daha önceden bilinen ve bu semptomları yaşayabileceği bir hastalığı yoksa, fibromiyalji olma ihtimali yüksektir. Diğer belirtiler de bu durumu destekliyorsa teşhisi konulur.



TEDAVİ

Tıbbı destek şarttır. Tedavisi zor bir hastalıktır çünkü nedeni bilinmediği için tedavi semptomları iyileştirmeyi amaçlar. Birçok tedavi yöntemi vardır. Aktif yapılacak egzersiz programıyla kasları güçlendirmek, masajla sertleşen kasları ve eklemleri açmak, fizik tedavi, psikoterapi, akupunktur bu tedavilerden bazılarıdır. Bu tedavi yöntemlerinin doktor gözetiminde yapılması gerekmektedir.