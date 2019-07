Olumlu şeylere odaklanıp panik atağı önleyin

Panik atak hastaları, atak geldiğinde kalp krizi geçirip öleceklerini düşünür. Yavaş ve düzenli nefes alarak ve başka düşüncelere odaklanıp olumlu şeyler düşünerek atağı önleyebilirsiniz

Yüksek endişelerle beraber ortaya çıkan panik atağa; hızlı kalp atışı, terleme ve sallanma gibi belirtiler eşlik ediyor.

Özellikle geceleri kendini gösteren panik atak, günün her saatinde hayatınızın bir parçası olabilir.

Herkes hayatının belli dönemlerinde artan stres ve endişe dönemleri geçirir. Üniversite dönemlerinde yoğun stres altında yaşadıklarınızı veya daha yakın bir zamanda karşılaştığınız iş stresindeki mücadelenizi hatırlayın. Bu tür durumlardan kaynaklanan kaygıyı nasıl yöneteceğinizi biliyorsanız, çok fazla sorunla karşılaşmadan üstesinden gelebilirsiniz.

Ancak bazen, bir stres etkeni anksiyeteyi tetikleyebilir. Bu durum panik atak olarak bilinir ve son derece korkutucu bir hal alabilir.



TIBBI BİR HASTALIKTIR

Çoğunlukla kadınlarda daha yaygın olarak görülen panik atak, tıbbi bir hastalıktır. Panik atak hastalarının çoğu her an atak geçirme korkusuyla yaşar ve bu, hayatlarının bazı durumlarında onların yaşamına engel olup dışarı çıkma ve topluma karışma korkusuna yol açar.

Yaşam kalitesini bozduğundan dolayı tedavi edilmelidir.

Panik atak, genellikle bireyi doğrudan etkileyen olaylarla ortaya çıktığından dolayı, tetikleyiciler önem taşımaktadır.

Atak genelde 15 saniye sürer ama tetikleyicilerin etkisi 30 saniye, kimi zamansa daha uzunda sürmektedir. Peki panik atak belirtileri nelerdir?

Kalp çarpıntıları, kalp krizi geçiriyor hissi

Göğüs ağrısı ve nefes almada zorlanma

Terleme ve sıcaklık hissiyle beraber gelen titreme

Baş dönmesi ve denge kurmada zorluk

Kontrolü kaybetme

Mide bulantısı ve boğulma hissi Çoğu insan, bu belirtiler ortaya çıktığında ciddi bir hastalığı olduğunu düşünür.

Panik atak, kaygıyla alakalı bir durumdur.

Beraberinde de çeşitli semptomlar ortaya çıkmaktadır. Panik atak geçiren hastaların çoğunluğu yaşadıkları semptomlar yüzünden öleceklerini düşünürler.



Yavaş ve düzenli nefes alın. Atak esnasında görülen semptomlarla birlikte, hasta hızlı hızlı nefes almaya başlar.

Dengesiz ve düzensiz nefes almak, nabzı ve kalp atışını etkilediği için hasta daha fazla paniklemeye başlar. Elinizi karnınıza koyarak sakin ve düzenli bir şekilde nefes almanız gerekmektedir.

Kendinizi sakinleştirin. Atak sırasında aslında kalp krizi geçirmediğinizi, bunların sadece atak belirtileri olduğunu ve bir süre sonra normale döneceğinizi düşünün. Kendinizi telkin edin.

Kaygıya yol açan durumdan uzaklaşın; Atağı tetikleyen durumlardan uzaklaşın ve sakinleşmeye, olayı unutmaya çalışın.

Olumlu şeyler düşünün; Atak sırasında kendinizi dinlemeniz ve paniğe odaklanmanız, sizi daha da paniklemeye sürükler. Atak geçirdiğinizi unutarak başka şeylere odaklanın ve olumlu şeyler düşünün.