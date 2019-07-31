Sıcak havalar varis riskini artırıyor

Toplardamar hastalığı olan varis, farklı nedenlerle ortaya çıkar. Damarların genişlemesine yol açan sıcak hava da varis riskini artırır

Varis, belli bir yaşın üzerindeki kişilerde oldukça yaygın olarak görülen toplardamar hastalığıdır. Günlük yaşamı oldukça zorlu hale getiren varis, estetik açıdan da kötü bir görünüme neden olmaktadır. Bu durum ise hastalığı çok boyutlu hale getirir. Ayrıca varisli bölgelerde yaşanan morarmalar, psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Toplardamar hastalığı olan varise dikkat edilmediği takdirde, daha önemli sorunlar yaşanması mümkün. Genetik faktörlerin haricinde varis, bireylerin yaşantıları sonucunda meydana gelen bir hastalıktır. Özellikle uzun yıllar boyunca bacaklar üzerinde oluşturulan stres, toplardamar sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve varise neden olmaktadır.



VARİS NEDİR?

Vücudumuzda, farklı görevlerde bulunan damarlar yer alır. Bu damarları genel olarak kılcal damarlar, toplardamar ve atardamarlar olarak üçe ayırmak mümkündür. Bunlardan toplardamarların işlevi oldukça büyüktür. Bu damarlarda herhangi bir problem meydana gelmesi varise sebep olmaktadır. Yani, toplardamarın olması gereken boyutunun büyüyüp genişlemesine ve kıvrımlar oluşturmasına varis adı verilir.

'Varis nasıl önlenir?' sorusu sağlıklı yaşamayı hedefleyen kişiler için oldukça önemlidir. Varis hastalığını önleyebilmek için hastalığa neden olan faktörler iyi bilinmelidir. Varis, farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genetik ve günlük faktörlere bağlı olarak gelişen hastalığın önlenmesi için dikkatli davranılmalıdır. Çünkü özellikle genetik olarak toplardamar duvarları zayıf olan kişilerde varis meydana gelir.

Öte yandan sıcak bölgelerde yaşayan kişilerde de zaman içerisinde varis meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise sıcak havalarda damarların genişlemesi ve toplardamarların büyümesidir. Varis, sağlıklı beslenmeyen ve obezite sorunu yaşayan kişilerde de görülür. Aşırı kilo ve hareketsiz yaşam, bacaklar üzerinde stres meydana getirmekte ve damarların genişlemesine yol açmaktadır.



NASIL ÖNLENİR?

'Varis nasıl önlenir?' sorusunun cevabı aslında sağlıklı yaşamla doğrudan ilintilidir. Varis hastalığının oluşmasını engellemek isteyen ya da hastalığa sahip olup da etkilerini azaltmak isteyen kişiler, düzenli olarak spor yapmalıdır. Her gün ya da haftanın belirli günlerinde yapılan spor egzersizleri kan akışı ve basıncında yaşanan anormalliklerin önüne geçmektedir.

Özellikle kilo sorunu olan kişiler ise varis hastalığı yaşamamak için sıkı bir diyet uygulamalıdır. Çünkü fazla kilolardan kurtulmak, bacaklar üzerindeki stresin azalmasını sağlamaktadır. Varise sahip olan kişiler ağrı gibi durumların önüne geçmek için buz pres yapmalıdır. Soğuk su ya da buz ile yapılan baskı, varisli bölgede fazla kanın birikmesini engellemekte ve bireylerin daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır.



TEDAVİSİ

Varis, belli yöntemlerle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Pek çok hastalığın aksine direkt olarak ameliyat da gerektirmemektedir. Hastalık ilerlemeden teşhis edilebilirse, geliştirilen ameliyatsız yöntemler ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir.

Ameliyatsız yöntemler, varis tedavisinde oldukça sık kullanılır. Bu tedavi yöntemleri üçe ayrılır. Bunlar; lazer ile tedavi, radyo- frekans ile tedavi ve köpük ile varis tedavisidir.