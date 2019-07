Akdeniz diyeti uyku kalitesini artırıyor

Akdeniz diyeti, kalp ve damar hastalıklarından Alzheimer’a kadar birçok hastalığa yakalanma riskinizi azaltıyor. Ayrıca uyku kalitenizi artırarak ve kilo kontrolü sağlayarak size sağlıklı bir hayat vâdediyor

Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların tükettiği besinlerle yapılan bir diyet türü olan Akdeniz diyeti, geleneksel bir diyet olup taze besinlerin, kepekli tahılların, baklagillerin, çeşitli yağların ve balıkların tüketilmesiyle gerçekleşir.

Kilo verme veya sağlıklı beslenme kararıyla birçoğumuz yanlış beslenme programları uygulayabiliyoruz. Hem ideal kilonuzu korumak, hem de kalp ve damar hastalıklarından Alzehmier'a kadar birçok hastalığa yakalanma riskinizi azaltmak için uzaklara gitmeye gerek yok. Akdeniz diyeti, beslenme alışkanlıklarınızın değişmesini sağlayarak sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.

Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıkları riskini minimum seviyeye çekmek için Akdeniz mutfağına yoğunlaşarak; taze sebze, meyve, doğal kepekli tahıllar, süt ve süt ürünleri, balık, Omega-3 ve zeytinyağından oluşan Akdeniz diyeti ile kalp-damar hastalıklarının önüne geçilebilirsiniz.

Beslenmenize dikkat etmeniz, sağlıklı bir kalbe sahip olmanın ilk adımıdır. Katı kuralları olan değil, sağlıklı yaşambiçimini temel alan Akdeniz diyeti tam size göre… Akdeniz diyeti, kalbe iyi gelen beş diyetin içinde yer alır ve kalp kriziyle felç riskini azaltır. Az yağlı ve düşük karbonhidratlı Akdeniz diyeti sağlıklı besinleri bünyesinde bulundurur.







TEMEL GIDA FINDIK VE ZEYTİNYAĞI

Akdeniz diyetinin temel gıdalarından fındık ve zeytinyağı sağlık açısından birçok yarar sağlar. Araştırmalara göre fındık ve zeytinyağı tüketimi yapanlar daha sağlıklıdır ve felç riskleri diğer bireylere göre yaklaşık olarak yarı yarıya düşüktür. Akdeniz diyetinde meyve, sebze ve kuruyemişler ön plandayken, fazla miktarda kırmızı et alımından kaçınılır ve proteinlerin büyük bir çoğunluğu sebzelerden alınır. Bunun yanı sıra haftada 2 kez balık tüketimi yapmak yeterlidir. Paketlenmiş gıdalardan ve şeker yüklü besinlerden yüksek ölçüde kaçınılması gerekir. İşlenmiş ürünler, Akdeniz diyetinde uzak durulması gereken besinler arasında yer alır.

Gün içerisinde yenilen öğünler kimi zaman yetersiz gelip sizi doygunluğa ulaştırmayabilir. Bunun için de uygun ve sağlıklı atıştırmalıklarla öğününüzü destekleyebilirsiniz. Bu atıştırmalıklar şunlardır:

Fındık, kuru meyveler (incir, kayısı gibi)

Meyveler (portakal, üzüm, erik vb.)

Küçük porsiyon yoğurt

Çeşitli sebze püreleri



AKDENİZ DİYETİNİN ÜÇ ALTIN FAYDASI

1 Hastalık riskini azaltma: Araştırmalar; Akdeniz diyeti yapan bireylerde inme, kalp krizi ve ölüm gibi durumların yüzde 30 önüne geçtiğini söylüyor.

2 Kaliteli uyku: Akdeniz diyeti, her yaş grubundaki bireylerin yapabileceği bir diyettir. Genç insanlarda uykuyu etkilemezken, yaşlı yetişkinlerde uyku kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir.

3 Kilolardan kurtulma: Diyet yapanların genel anlamdaki temel amacı kilo vermektir. İnsanlar en hızlı kilo verebildikleri diyeti tercih ederler. Akdeniz diyeti, düşük yağlı besinlerin tüketimi ile gerçekleşmesinden dolayı kilo kaybına yardımcı olur.



Doğru bir Akdeniz diyeti beslenmesi nasıl olur?

Akdeniz diyeti, bitkili besinlere odaklanır. Baklagiller, sebzeler ve kepekli tahıllar Akdeniz diyetinin olmazsa olmazlarıdır. Bu besinlerin pişirilmesi için kullanılması gereken yağ, zeytinyağıdır. Zeytinyağı, sağlıklı yağlar statüsünde yer almaktadır. Sebzelerin dışında öğünlerde küçük porsiyonda balık, et ve yumurta tüketilebilir.