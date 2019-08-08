Erkekler günde 16 kadınlar 11 bardak su tüketmeli

Böbreklerin iyi çalışması, tansiyonun sağlıklı seviyelerde olması için yeteri kadar su tüketmek şarttır. Kadınların günde en az 11, erkeklerin ise 16 bardak su içmesi gerekir

Su, günlük hayatımızı ve sağlığımızı etkileyen hayati içecektir. Tüm canlıların varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan bu mucize içeceği tüketmek için susamayı beklememek gerekir. Su ihtiyacının daha da arttığı yaz döneminde halsizlik, baş dönmesi, dikkat dağınıklığı gibi etkileri önleyebilmek için su ihtiyacınızı karşılamayı ihmal etmeyin. İşte suyun faydaları...

Gözyaşı sudan oluşur. Gözlerin nemli kalmasını ve duygulu, stresli anında vücudun gözyaşı üretmesini sağlayan en önemli etmen sudur.



BÖBREKLERİNİZ DAHA İYİ ÇALIŞIR

İdrarınızın bulanık olmasındaki bir etken de az su tüketmenizdir. Ne kadar fazla su tüketirseniz, böbrekleriniz o kadar iyi çalışır ve vücuttaki toksinleri atabilmenizi sağlar.

Suya ihtiyaç duyduğumuz diğer bir alan tükürük bezleridir. Enzimleri parçalama, mikroplarla savaşma ve dişleri koruma gibi işlevleri olan tükürüğün yüzde 99'u sudan oluşur. Tükürük bezlerinin işlevlerini yerine getirebilmesi için düzenli su tüketimi şarttır.

Kanın sıvı kısmı olan plazmanın da yüzde 92'si sudur. Vücudun besin maddelerinin dağıtımını, metabolik atıkların böbreklere taşınmasını ve tansiyonun sağlıklı seviyelerde tutulmasını sağlayan kanın işlevlerini yerine getirebilmesi için erkekler günde en az 16, kadınlar ise 11 bardak su tüketmelidir.

Terleyerek potasyum ve sodyum gibi elektrolitleri kaybederiz. Özellikle egzersiz sonrası vücut ısısının artması, kalori yakımı, toksin atımı gibi faktörler terlemeyi artırır. Vücudun kaybettiği suyu yerine koymak için meyve suları yerine maden suyu ve su tüketilmelidir.



KAFEİNE DUYULAN İSTEĞİ AZALTIR

Eğer kabızlık şikayetiniz varsa, yeteri kadar su tüketmiyorsunuz demektir. Dehidrasyon sonucu su ihtiyacını karşılamak için başvurulan kaynaklarından biri de dışkıdır. Dışkıdan emilen su, onu katı bir hale getirir ve bağırsaklardaki hareketini kısıtlar. Böylece kabızlık problemi ortaya çıkar.

Su, aynı zamanda sindirime de yardımcı bir kaynaktır. Yediğiniz gıdaları gerektiği gibi sindirmek, onlardan maksimum fayda sağlamanız için son derece önemlidir.

İnsan bedeni kusursuz bir işleyişe sahiptir. Kişi su içtiğinde, sistem ilk olarak suya en çok ihtiyacı olan yeri tespit eder ve içilen suyu direkt oraya gönderir. Yeterli miktarda su içmek, kendinizi daha dinç ve zinde hissetmenize yardımcı olur.

2015 yılında BMC Halk Sağlığı Çalışma Örgütü'nün bin 100 yetişkin üzerinde yaptığı araştırmalar, düzenli su tüketiminin kahve ve kola gibi kafeinli içeceklere duyulan isteği azalttığını ortaya çıkarmıştır.