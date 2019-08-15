Kasların düşmanı ALS

Bir sinir sistemi hastalığı olan ALS, sinir hücrelerini sınıflandırır ve kas hareketlerini kontrol eder. Hastalık, hareketlerde yavaşlamaya ve kasları kontrol etme yeteneğinin kaybolmasına yol açar

Bir kas hastalığı olarak da adlandırılan ALS, hareketlerde yavaşlamaya ve kasları kontrol etme yeteneğinin kaybolmasına yol açmaktadır. Güncel yaşamınızda kalemi kavrarken zorlanmak ya da adım atarken tutukluk yaşamak gibi sorunları ne sıklıkla yaşıyorsunuz? Düşünsel olarak bir etkileme olmamakla birlikte düşündüğünüz şeyleri fiziksel olarak harekete geçiremiyorsanız kaslarınızda bir sorununuz olabilir!



FELCE NEDEN OLABİLİR

Kas hareketleri sinir hücrelerine bağlıdır ve sinir hücreleri her kas hareketini kontrol eder. ALS olarak bilinen 'Amiyotrofik lateral skleroz', kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerinin yavaş hareket etmesine sebep olur. ALS; yutkunmak, kollarınızın ve bacaklarınızın hareketlerinde kısıtlama gibi durumlarla başlar ve sonrasında kademeli olarak devam eder. İleri derecelerde ise ilerleyici kas sorunları ve felç gibi durumlara yol açabilmektedir. ALS'nin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kadınlarda daha fazla görülmekle birlikte genellikle 50-70 yaş arasında ortaya çıktığı teşhis edilmiştir. ALS, motor nöronu hastalıklarından biridir. Yani merkezi sinir sisteminde bulunan sinir hücrelerini sınıflandırır ve kas hücrelerini kontrol eder. Bu durum da ALS hastalarının motor nöronlarını yavaş yavaş yok etmektedir.



EN YAYGINI AĞRISIZ OLANIDIR

ALS hastalığı, başlangıçta sadece kas zayıflığıyla ortaya çıkar ve herhangi bir ağrısı görülmez. Bu durum, en sık ve yaygın görülen semptomdur. Aşağıdaki belirtilerden en az birinin görüldüğü durumlarda en kısa zamanda doktor kontrolüne gidilmelidir.

Kas zayıflığı, hareketlerde yavaşlama, kas seğirmesi, çeşitli kramplar ve kısa sürede yorulan kaslar

Kol ve bacakları rahat hareket ettirememe, kol ve bacaklarda zayıflama ve bu durumun devam etmesi

Konuşmada gün geçtikçe zorlanmaların yaşanması

Nefes almakta ve yutkunmakta zorlanmalar ve yutkunmadan kaynaklı beslenmenin yavaşlamasıyla beraber gelen kilo kaybının ortaya çıkması



TEŞHİS NASIL KONULUR?

ALS teşhisini genellikle nörologlar koyar. Nörolog, sinir sistemi hastalıklarını inceleyen doktordur ve ALS bir sinir sistemi hastalığıdır.

ALS hastalığının teşhisi zor konulmaktadır.

Teşhisi koyabilmek için tek bir duruma bağlı kalınmaz, birçok test yapılabilmektedir.

Yani teşhis için birçok testi ve muayenesi vardır.

Başlangıç olarak doktorunuz geçmişinizle ilgili sorular yönelttir ve yaşadığınız belirtileri sorgular; daha sonra çeşitli kan testleri, sinir testleri ve kapsamlı bir nörolojik muayenenin ardından teşhis konur.

ALS'nin tedavisi yoktur. Ancak çeşitli kas ilaçları ve ağrı kesicilerle ağrılı kas durumlarına yardımcı olunabilir. Bunun dışında nefes almakta güçlük çeken hastalar için solunum cihazları, yürümede güçlük çeken hastalar içinse yürüteçler önerilir.

ALS hastaları için duygusal destek önem taşımaktadır. Hastanın ailesi ve arkadaşları sürekli onun yanında bulunup destek olmalıdır.