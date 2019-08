Kalp sağlığınız için biber tüketin

Günde 2.5 bardak sebze ve meyve tüketmek, kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Biber ise A ve C vitamininden zengindir ve kan değerlerini dengeleyip kalp hastalıklarından koruyor

Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için günde kaç porsiyon meyve ve sebze tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Günde yaklaşık 2.5 bardak sebze ve meyve tüketmek, kalp krizi ve felç riskini azaltır. Yeni bir araştırmaya göre bu tüketimi artırırsanız kardiyovasküler hastalık riskinizi yüzde 28 ve erken ölüm riskinizi yüzde 31 oranında azaltmanız mümkün. Hal böyleyken kalp sağlığınız için sofranızda meyve ve sebzelere yer açın.



KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi tarafından 22 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan bulgular, dünyanın dört bir yanından gelen meyve ve sebze alımının etkilerini araştıran 95 araştırmadan derlenmiştir. Araştırma sonucu en faydalı ürünler arasında elma, armut, portakal ve turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, karnabahar ve yeşil ve sarı biberin bulunduğunu gösterir. Meyve ve sebzeler, özellikle kolesterol ve kan basıncını düşürmeye ve kan damarı fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan çok sayıda besin içerir. Capsicum cinsine ait olan biberler çeşitli renk, şekil, boyut ve tatlarda bulunur. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve hatta mor renkte olan biberler, salata tabağınıza sağlık katan bir besindir. Tatlı biberler gevrek ve acı değilken, jalapeno gibi biberler oldukça acıdır. Bu biberlerdeki acının nedeni ise değişik miktarlarda fitokimyasallar içermesidir.



1 BİBER 30 KALORİ İÇERİR

Kapsaikinoidler olarak bilinen bu bileşiklerin kalp sağlığı açısından faydaları bulunur. Örneğin, baharatlı yiyecekler yiyen insanlar, özellikle de biber yiyenler daha az tuz tüketirler ve daha düşük tansiyona sahiptirler. Kapsaikinoidler, ayrıca kolesterol değerlerini ve kan damarı işlevini de olumlu yönde geliştirebilir. Bir orta boy dolmalık biber yaklaşık 30 kalori içerir. C ve A vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca biberler, kardiyovasküler hastalık riskini azaltan bir dizi antioksidan içerir. Tatlı biberi dilimleyin ve içindeki beyaz zarları çıkarın. Humus veya keçi peyniri ile içinin yarısını doldurun.



YABAN MERSİNİ GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR

YABAN mersini, çok güçlü bir antioksidandır ve koroner hastalığın önlenmesinde yardımcı olan bir başka antioksidan olan ve yaban mersinine rengini veren flavonoidlerle doludur. Potasyum ve C vitamini açısından da zengin olduğunu unutmamak gerekir. Yüksek oranda omega-3 ve selenyum içeren somon, kalp sağlığınızın korunmasında büyük rol oynamaktadır. Yer elması, C vitamini, demir ve kalsiyum kaynağı olan yer elması; yüksek tansiyonu azaltmaya yardımcı olur. Yulaf ezmesi, kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığınız için etkilidir. Bilinmelidir ki, en yüksek lif konsantrasyonu yulafta bulunur. Ancak işlem görmemiş yulaf tercih etmeniz gerekir.