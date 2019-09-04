Sonbaharı sağlıklı geçirmek için yoğurt tüketin

Gribe iyi gelen besinler arasında yer alan ve probiyotik kaynağı olan yoğurt, yeterli miktarda tüketildiğinde hastalıklara karşı koruyucu etki oluşturur

Koskoca bir yaz mevsimi acısıyla tatlısıyla geride kaldı, artık sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı yaşam sürmenin en önemli yolu bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçmektedir. Hastalıklardan korunmanın ilk kuralı her fırsatta söylediğim gibi sık sık ellerinizi yıkamaktan geçiyor. Çoğu insan ellerini yıkaması gerektiğini biliyor ancak yalnızca erkeklerin yüzde 50'si, kadınlarınsa yüzde 78'i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini sabun ve su ile yıkıyor. Gün içinde düzenli olarak ellerinizi yıkayın.



SUYA SABUNA DOKUNUN

Toplu taşıma araçları kullandıktan sonra el temizliğinize çok dikkat etmelisiniz. Cep telefonu ve klavye gibi sık kullandığınız yüzeyler ile kapı kolu ve alet tutacakları gibi ortak temas edilen yerleri düzenli olarak dezenfekte etmeyi alışkanlık haline getirin. Mevsim geçişlerinde C vitamini bakımından zengin gıdalar tüketilmesi gerekir. Yoğurt gibi probiyotik kaynağı bir besin, düzenli olarak tüketildiklerinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Gribe iyi gelen besinler arasında yer alan yoğurt, yeterli miktarda tüketildiğinde hastalıklara karşı koruyucu etki oluşturur. Bunların yanı sıra adaçayı, balık, fındık, ceviz, nar ve sarımsak gibi besinler de gripten korunmak adına tüketilebilecek besinler arasında yer almaktadır. Sağlığınız için bol su için. Araştırmalar, yeterli miktarda su içilmediği takdirde enfeksiyona daha fazla yatkın olabileceğinizi öne sürüyor.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN BİR YOLU DA KALİTELİ UYKU

Yetersiz uyku, çoğu zaman hastalığa yol açar. Herkesin uyku ihtiyacı farklıdır ancak eğer 7 saatten az uyuyorsanız vücudunuzun hastalıklarla savaşmasını önleyerek hasta olma riskinizi artırıyor olabilirsiniz.



DÜZENLİ SPOR ŞART

Aktif bir yaşam tarzını sonbaharda da devam ettirip düzenli spor yapmanız bağışıklığınızı güçlendirecektir. Bu açıdan mevsim geçişleri sizi korkutup eve kapatmasın. Ancak hava değişimi sizi olduğunuzdan daha yorgun hissettirebilir. Bu sebeple vücudunuzu aşırı yormadan spor yapmanızı öneririm.