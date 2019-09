Sonbaharın favori besinleri kabak balık, mantar

Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmek gerekir. Mantar, kabak ve balık tüketerek hastalıkları engelleyebilirsiniz

Sonbaharda karşılaşabilecek hastalıkları engellemek ve vücudun kışa hazırlanmasını sağlamak için bağışıklığın güçlendirilmesi oldukça önemli. Bağışıklığı güçlendirmenin en önemli yolu da mevsim geçişlerinde sofranızda her sebze ve meyveye yer açmaktan geçiyor. Peki sonbaharda pazarlarda, marketlerde bizi hangi gıdalar bekliyor merak ediyor musunuz?

İşte detaylar…



KABAK

Kabak; A, C, E, K vitaminleri açısından olukça zengindir. Aynı zamanda magnezyum, demir, bakır gibi mineralleri de içerisinde bulundurur. Kabak, antioksidan özelliği ile kalp sağlığı için de son derece faydalıdır.

Kabak, lutein ve zeaksantin açısından da çok iyi bir kaynaktır. A vitamini ve Omega-3 yağ asitleri içeren ve göz sağlığı açısından çok faydalı olan kabak, gece körlüğünü azaltabilir.



BALIK

Haftada iki kez balık tüketenlerin bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğunu bilmenizi isterim. Mevsimlik balık; çinko, iyot ve iyi oranda esansiyal amino asit içerir. Bu özelliği ile grip, nezle, kalp ve diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Balığın içinde bol miktarda bulunan omega 3, aynı zamanda göz sağlığına olumlu etkide bulunarak göz sinirlerinin gelişimini sağlar. Araştırmalar, omega 3 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya koymuştur.



MANTAR

Sofralarımızda her mevsim yer alan mantar, aslında tam bir sonbahar sebzesidir. Mantar, D vitamini içeriğine sahip ender sebzelerdendir.

Aynı zamanda kalorisinin düşük olması nedeniyle diyet yapanların da sofralarından eksik etmemesi gerekli bir besindir.

Doymuş yağ içermeyen mantar, karbonhidrat ve protein bakımından da zengindir.



LAHANA

Sağlıklı bir karaciğer, kuvvetli bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu sebeple lahana gibi karaciğere faydası ispatlanmış gıdalarla beslenmek, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.



ELMA

SEBZE ile meyvelerin mevsime özgü olmasına da dikkat etmelisiniz. Örneğin bu mevsimde elma, C vitamini yönünden oldukça zengindir. C vitamini barındırmasının yanı sıra, astrenjan özellikler de taşıyarak gözeneklerini sıkılaştırır ve cildinin daha pürüzsüz bir hal almasını sağlar.



MUZ

POTASYUM, pekçok besinde bulunan bir mineraldir. Muz, potasyum bakımından zengin gıda maddeleri arasında sayılabilir. Muz, aynı zamanda sinir sistemimize de faydalı. İçindeki B vitamini, mineraller, lifler sayesinde vücudumuza oldukça iyi gelir.