El yıkarken sıvı sabun tercih edin

Hastalıkları önlemenin bir numaralı yolu, el hijyeninden geçer. Ellerinizi sık sık sıvı sabunla yıkayıp tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulayın

Yazın sıcak ve güneşli günleriyle vedalaşıp sonbahara merhaba dedik. Bu mevsim geçişlerinde genellikle grip ve nezle rahatsızlıklarından etkileniyoruz. Bu hastalıklardan korunmanın formülü, ellerinizi sık sık yıkamaktan geçiyor. Bulunduğumuz neredeyse her ortamda, dokunduğumuz yüzeylerde hatta havada bile çok sayıda mikroorganizma bulunur. Günlük hayatımızda ellerimiz çevre ile teması sağladığı için birçok mikroorganizma barındırır. Düzenli olarak el yıkama alışkanlığımız olmadığında ise elimiz yoluyla her yere taşınan mikroorganizmalar soğuk algınlığı, grip gibi birçok istenmeyen hastalığa neden olabilir.



TIRNAKLAR ÖNEMLİ

Kişisel temizliğe özen gösterip ellerimizi düzenli olarak yıkarsak, bakteri ve virüslerin en temel geçiş yolunu da engellemiş oluruz. Ellerin sık sık ılık su ve sabunla iyice yıkanması, tırnakların bakımlı olması; bulaşıcı hastalıkların çoğalmasını önlemenin en iyi yoludur.



ÇOCUKKEN ÖĞRENİLİR

Sağlıklı ortamın korunması için etrafta bulunan her türlü hastalık etkeninin uzaklaştırılmasına hijyen denir. El yıkama, hijyeni sağlamakta en temel kuraldır. El hijyeni ise çocukluk çağdan itibaren öğrenilmesi gereken, sonradan edinilen bir alışkanlıktır. Çoğu insan ellerini yıkaması gerektiğini bilse de yalnızca erkeklerin yüzde 50, kadınlarınsa yüzde 78'i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini sabun ve su ile yıkıyor. Gün içinde düzenli olarak ellerinizi yıkayın. Kim ne derse desin bu, enfeksiyonu önlemek için bilinen en iyi yöntemdir.



DEZENFEKTE EDİN

Cep telefonu ekranı ve klavye gibi sık kullandığınız yüzeyler ile kapı kolu ve alet tutacakları gibi ortak temas edilen yerleri düzenli olarak dezenfekte etmeyi alışkanlık haline getirin. Ortak kullanılan yüzeyler çok kirlidir. Başkalarının elle dokunduğu yüzeylere dikkat edin. Kapı açıp kapatırken kıyafetiniz veya kolunuzla ya da kağıt havluyla dokunun. Eğer havluyla dokumadıysanız mutlaka ellerinizi yıkayın. Restoranlarda tepsi gibi servis gereçlerini tuttuktan sonra elinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Başkalarının dokunduğu yüzeylere dokunmaktan ne kadar uzak durursanız, hastalıklardan da o kadar uzak durursunuz.



KAĞIT HAVLU KULLANIN

EL hijyeni, temel olarak eller yıkanarak sağlanır. Yapılan araştırmalarda, gün içinde bireylerin ellerini yıkadıkları fakat doğru teknikle yıkamadıkları tespit edilmiştir. Peki elinizi nasıl yıkamalısınız? Öncelikle ılık ve akan su altında sıvı sabunu iyice yayın. Sonrasında elinizin üstü, altı, parmak araları, tırnak altları, avuç içi, dirsek hizalarını iyice ovuşturun. En son olarak sabun tamamen elden gidene kadar durulayın. El yıkama süresinin 25-30 saniye olmasına özen gösterin. Mikroorganizmalar nemli ortamlarda daha hızlı çoğalacağı için ellerinizi mutlaka kurulayın. Tek kullanımlık kağıt havlu veya kişiye özel havlu ile elinizi kurulayabilirsiniz. Mikroorganizmalar, katı sabunların yüzeylerinde daha çabuk yayılabilir. Nedeni ise hem pek çok kişi tarafından kullanılması, hem de nemli bir ortamda bulunmasıdır. Sıvı sabunda ise mikrop barınamaz.



ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

İspanya'da, üç farklı gruptan oluşan küçük çocuklarla el dezenfektanı kullanımını araştıran bir çalışmaya pılmış. El dezenfektanı kullanan çocukların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskinin, ellerini yalnızca su ve sabunla yıkayan çocuklardan daha düşük olduğu görülmüştür.