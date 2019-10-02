Aralıklı oruç diyetinde ne zaman yediğiniz önemli

Son zamanlarda zayıflamak isteyenlerin sıkça başvurduğu aralıklı oruç diyetiyle katı kurallara uymadan kilo vermek mümkün. Bu diyette, ne yediğinizden çok ne zaman yediğiniz önemlidir

Aralıklı oruç (İntermittent fasting) diyeti, son zamanlarda kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir trend yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yurt dışında popüler olan bu yöntem; bunama, diyabet, kalp hastalığı ve kansere yakalanma riskini azaltıyor. Aynı zamanda açlık hormonu ghrelin seviyesini düşürerek iştahı da kontrol altında tutuyor. Bu kadar çok tercih edilmesinin en önemli nedenine gelecek olursak... Artık diyet yaparken katı kurallara uymanıza gerek kalmadan kilo verebilirsiniz… Nasıl mı?

Bu diyette ne yediğinizden çok ne zaman yemek yediğiniz önemli. Elbette önerilen; makarna, ekmek gibi karbonhidratlar yerine yumurta, avokado, yeşil sebzeler gibi sağlıklı besin gruplarının tercih edilmesi.

Ayrıca diyetinizin sağlığınıza olan faydalarını artırmak için, besleyici yiyecek ve içecek gruplarını beslenme süreleriniz boyunca tercih edebilirsiniz. Aralıklı oruç, açlık ve tokluk olmak üzere iki periyottan oluşur. En çok tercih edilen diyet modeli ise; 5:2 diyeti ve 16:8 yöntemidir.



16:8 YÖNTEMİ NEDİR?

En popüler aralıklı oruç türlerinden biri 16: 8 yöntemi, sekiz saatlik bir aralıkta yemek yemeye izin verir. Hem de kalori kısıtlaması olmadan dilediğinizi yiyebilirsiniz.

Geriye kalan 16 saatlik açlık döneminde ise sadece bol su içmeniz önerilir. Üstelik bu süreçte istediğiniz kadar kahve ya da çay tüketebilirsiniz.

Vücudun biyolojik saati günün erken saatlerinde yemek için hazırlandığından, 07.00-15.00 saatlerinde yemek yemek sağlığınız için daha iyi olacaktır. Ayrıca sabahları daha hızlı yiyecekleri sindirebilirsiniz.

Bu yüzden gündüz erken saatlerde yemek yemenin metabolik açıdan avantajı vardır.



5:2 DİYETİ NEDİR?

Bu diyet programında, yapıldığı haftanın beş günü boyunca kişinin aldığı kadar kaloriyi yakması hedeflenir. Kalan iki gün ise erkeklerin 600, kadınların 500 kalori alması beklenir.

Bu iki gün, programı uygulayan kişi tarafından seçilebilir. Ancak genellikle bu diyeti uygulayanlar tarafından üç ve beşinci günler tercih ediliyor.

İlk bir hafta denedikten sonra kilo verme etkisi görmezseniz endişelenmeyin. Kilo verme önceliğiniz varsa bu diyeti, 10.00- 18.00 arasında yemek yiyip geri kalan zaman diliminde aç kalmayı hedefleyerek deneyebilirsiniz.

Yapılan son araştırmalara göre; 23 obez yetişkinin, 12 hafta boyunca akşam yemeğini saat 10.00-18.00 arasında sınırlandırdığında, günde yaklaşık 350 daha az kalori aldıkları gözlemlendi. Uzun süre yemek yememek, vücudu yağ yakma moduna sokar ve kan şekeri artışını sınırlar.



ÖĞÜN SAYISI VE PORSİYONLAR AZALIYOR

BU diyeti deneyenlerin daha az yemek yemesinin bir başka nedeni daha var. Diyeti deneyenler, sekiz saatlik zaman diliminde üç öğün yemek yemek yerine, muhtemelen bir öğünü kesmek veya porsiyonları küçültmek zorunda kalıyor.



DOKTORUNUZA DANIŞIN

En iyi diyet, uygulayabileceğiniz diyettir! Günlük rutininize uygun bir plan bularak işe başlayın. Aralıklı oruç tutmanın herkes için iyi olmadığını unutmayın. Aralıklı oruç tutmaya başlamadan önce sizin için güvenli bir yöntem olup olmadığını doktorunuza danışın.