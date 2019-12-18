Parlak bir cildin sırrı yediklerinizde saklı

Doğru beslenme, bol su tüketme ve kaliteli uyku, genç ve parlak bir cilt için önemlidir. Şekerli yiyecekleri hayatınızdan çıkararak cilt sağlığınızı koruyun

Genç görünmek herkesin hayali. Bunun için birçok farklı yol var; estetik dokunuşlar, kremler, maskeler ve daha onlarca başvurulabilecek yöntem. Bunların neredeyse tamamı cilde dışarıdan müdahale gerektiriyor. Tabii ki cilt bakımı önemli ama dış görünüşün değişimi içerden başlamalı. Nasıl mı? Tabii ki doğru beslenmeyle. Cildinizin daha genç, taze ve parlak görünmesi için gün içinde susamayı beklemeden su tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Beslenmenize taze sebze-meyveleri ekleyin. Uykunuzun yeterli olmasına özen gösterin ve egzersizi ihmal etmeyin. Zaten bunları yapıyorsunuz ama yine de bir sonuç elde edemiyor musunuz? O zaman beslenmenize eklediklerinizin yanında bir de beslenmenizden çıkarmanız gerekenlere bakalım...



KAHVE TÜREVLERİ

Karamel, krema gibi ürünler eklenerek çeşitlendirilen ve çoğu zaman güne başlamak için tercih ettiğiniz kahve çeşitleri maalesef cildinizin düşmanlarından biri. Orta büyüklükteki bu tür bir kahve karışımında 40 ila 85 gram arasında şeker bulunabiliyor. Bu tür kahveleri her gün tüketiyorsanız eğer, bu alışkanlık 'ileri glikasyon son ürünleri'ne (İGS) neden olabilir. Yani, aşırı şekere maruz kalmanın bir sonucu olarak, gençlikle ilişkilendirilen kolajen ve elastin gibi proteinleri hasara uğratabilir.



KIRMIZI ET

İGS, bazı gıdalarda da bulunuyor. Hayvansal kaynaklı yüksek yağ içeren bazı protein kaynakları zararlı İGS'lerin ana kaynağıdır. Bunlar aşırı şeker tüketimine benzer şekilde enflamasyon ve oksidatif stresi tetikleyebilir. Sığır eti, protein kaynakları arasında en fazla İGS'ye sahip olanı. Bir de kızartarak ya da ızgarada pişirerek tüketiyorsanız, fazladan İGS oluşumuna neden oluyorsunuz demektir.



HAZIR ÇORBALAR VE SOSLAR

Hazır çorbalar, soslar ve salata sosları gibi ürünler gizli birer şeker kaynağı. Aslında tatlı değiller ama bu şeker içermediği anlamına gelmiyor. Hatta bu tür gıda bazlı çeşniler bir çikolatadan daha fazla şeker içerebiliyor. Olağan şekerli yiyecekleri hayatınızdan çıkarmış olsanız da, aklınıza bile gelmeyen gıdalardaki şeker oranı azımsanmayacak kadar yüksek. Bu da cilt için çok da tatlı olmayan yan etkilere sahip.



PAKETLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Kraker, cips ve bisküvi gibi yiyecekler tüketmek İGS oranını fazlaca artırır. Trans yağ, yüksek oranda tuz ve şeker içeren işlenmiş gıdaların tüketiminin vücudumuza zarar vermekten başka yaptığı bir şey yok.



TEREYAĞI VE MARGARİN

Yüksek oranda doymuş yağ alımı cilt kırışıklıklarına neden olabiliyor. Özellikle margarin tarzı yağlar oldukça fazla İGS içeriyor.



ALIŞKANLIKLARINIZI DA DEĞİŞTİRİN

Daha genç görünen bir cilt için beslenmenizin yanında bu alışkanlıklarınızı da değiştirin:

Yeterince uyumamak

Sürekli stresli olmak

Tütün ve türevleri kullanmak

Günü hareketsiz geçirmek

Aşırı bronzlaşma