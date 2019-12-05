Her 3 kişiden biri tansiyon hastalığının farkında değil

Nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yüksek tansiyon hastası. Ancak üç kişiden biri bunun farkında değil. Tuzu azaltıp potasyum alımını artırarak tansiyonu dengeleyin

Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi, yüksek tansiyon son derece ciddi bir sağlık problemi. Doktorunuz size ilk defa yüksek tansiyon teşhisi koyduğunda, bunun genel sağlığınız üzerinde ne anlama geldiğini anlayamayabilirsiniz. Ancak kalp hastalıkları ve inme, yüksek tansiyonun sebep olduğu problemlerin başında geliyor. Amerika'da günde binden fazla kişi doğrudan ya da dolaylı olarak yüksek tansiyon sebebiyle hayatını kaybediyor.



İLACI BIRAKMAYIN

Ülkemizde de nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı yüksek tansiyon hastası. Bu hastaların 3'te 1'ini ise tedavi görmeyenler oluşturuyor. Yani yüksek tansiyon hastası her üç kişiden biri ya bir şekilde tedaviye ulaşamamış ya da tansiyon hastası olduğunun farkında değil. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre ise, yüksek tansiyon hastası kişilerin 5'te 1'i belirtileri anlayamıyor ve yüksek tansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Tansiyon hastalarının mutlaka doktorun verdiği ilaçları kullanmaları ve yine doktor söyleyene kadar bırakmamaları gerekiyor. Bununla birlikte bazı doğal yöntemler de kan basıncını dengede tutmak için tansiyon hastalarına ve risk grubundakilere yardımcı olabilir.



DERİN NEFES ALIN

Birçok egzersiz türü uygulanarak yapılan çalışmalarda, egzersizin tansiyon üzerinde antihertansif ilaçlarınkine benzer düşürücü etkisi olduğu belirlenmiş. Kalp, egzersiz sayesinde oksijeni daha verimli kullanıyor ve yorulmuyor. Gergin olduğumuz zamanlarda kartizol ve adrenalin gibi stres hormonları kana karışır. Bu hormonlar kalbin hızlı atmasına, damarların daralmasına ve bu da kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Nefes egzersizleri içeren basit ama etkili yöntemleri günlük yaşantınıza dahil ederek kan basıncını kontrol altında tutabilirsiniz.



POTASYUMDAN ZENGİN BESLENİN

Beslenmenizde potasyum bakımından zengin gıdalara yer açın. Potasyum daha fazla sodyum atılımına, sodyum atılımı da kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Amerikan Kalp Birliği'ne göre sağlıklı kan basıncı için günlük alınması gereken tuz miktarı 5 gram. Ancak tansiyon hastalarının tuzu tamamen bırakmaları, yapamıyorlarsa da günlük 1.5 gramın altında tüketmeleri gerekiyor.



FAZLA MESAİ YAPMAMAYA ÇALIŞIN

Amerika'da 24 binden fazla kişi ile yapılan bir araştırmaya göre, haftada 41 saatten fazla çalışmak, hipertansiyon riskini yüzde 17 artırıyor.



MÜZİK DİNLEYİN

MÜZIK dinleyerek kan basıncını dengelemek mümkün. Yapılan bir araştırmada, tansiyon ilacı kullanan 29 kişiyle günde 30 dakika klasik veya Hint müziği eşliğinde yavaş nefes egzersizleri yapıldı. 6 ay sonra deneklerin kan basıncının düştüğü görüldü.



HER GÜN SÜT İÇİN

BESLENMENIZDEKI karbonhidratları, protein kaynağı süt ve süt ürünleri ile değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, hipertansiyonu olanlarda kan basıncının düşmesine yardımcı olacaktır.