Sağlıklı ve uzun ömür için... O yiyecekleri hayatınızdan çıkarın

Beslenmenize dikkat ettiğiniz zaman hem daha sağlıklı olabilir, hem de ömrünüze ömür katabilirsiniz. Daha fazla zeytinyağı ile meyve ve sebze tüketip daha az atıştırmalık, makarna ve kırmızı et yemelisiniz

Sağlıklı beslenmek herkes için önemli. Yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı beslenmeye başlamak için geç olduğunu düşünmeyin. Diyetinizi daha sağlıklı hale getirdiğinizde ömrünüze ömür katabilirsiniz. Harvard'lı bilim insanları yaptıkları çalışma ile yaklaşık 74 bin kişiyi 12 yıl boyunca izledi. Sağlıklı kadın ve erkeklerin oluşturduğu grup, beslenmelerini geliştirdi ve 12 yıl boyunca korudu. Daha sonra bu çalışmaya katılanların ölüm riskine bakıldı. Bilim insanları, diyetlerini olumlu yönde geliştirenlerin ölme olasılıklarının yüzde 17'ye düştüğünü gördü. Öte yandan diyetleri kötüleşenlerin ise ölme olasılıklarının yüzde 14'e çıktığı gözlendi. Bu çalışma ile hangi yaşta olursa olsun sağlıklı beslenmenin ömrü uzattığı sonucuna varıldı.



TAM TAHILLI EKMEK

Akdeniz diyeti, vasküler hastalıkları önlemede öne çıkan bir diyet türü. Bu diyetle bol miktarda sebze, meyve, zeytinyağı, yağlı tohumlar ve balık tüketirken, oldukça az miktarda kırmızı et ve peynir gibi ürünler tüketirsiniz. Tabii ki mevcut beslenme alışkanlığınızı bir anda değiştirmenizi beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. İşte size ufak adımlarla diyetinizi değiştirmeye başlayabileceğiniz bazı ipuçları:

Yiyeceklerinize tereyağı ya da margarin yerine zeytinyağı ekleyin.

Atıştırmalıkları hayatınızdan çıkarın, onların yerine sebze- meyveleri koyun.

Makarna ve ekmek tüketimi için tercihinizi tam tahıllı ürünlerden yana kullanın.

Kırmızı et yerine haftada iki defa balık tüketin.

Süt ve süt ürünlerini sınırlayın.



BESLENME PROGRAMINIZ SİZE ÖZEL OLMALI

SAĞLIKLI bir diyet; yüksek tansiyon, kan şekeri ve insülin seviyelerinin düşmesine, obezitenin önlenmesine, kalbin ve kan damarlarının korunmasına yardımcı olur. Öncelikle diyetiniz; kilo vermek, kolesterol düzenlemek ya da belirli vitaminlere odaklanmakla sınırlı kalmamalı. Genel beslenme düzeniniz ve yediğiniz yiyeceklerin türleri, sağlıklı beslenmenin temelini oluşturur. Unutmamak gerekir ki, kişiyi sağlıklı kılacak tek bir besin yoktur. En doğru yöntem, doktor kontrolünde size özel bir diyet listesi oluşturmaktır.