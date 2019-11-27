Çok uyumak değil kaliteli uyku önemli

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, her beş kişiden biri uyku problemi yaşıyor ve bu durum kişilerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. ‘Ne kadar çok uyursam o kadar iyi’ diye düşünmeyin, önemli olan kaliteli uyumak...

Bazılarımız uykuyu her ne kadar zaman kaybı olarak görse de, fiziksel ve ruhsal sağlığımız için iyi bir uyku son derece önemli. Peki ya uykuyla sorunumuz varsa...

Uyku dendiğinde çoğumuz gece uyuyamamaktan, sık sık uyanmaktan ya da sabahları defalarca kurulan alarmlara rağmen bir türlü uyanamamaktan şikayet ederiz. İş yerinde esneyenler, okulda, otobüste uyuklayanlar, hatta önemli bir toplantı veya konferans esnasında dayanamayıp gözlerini kapatanlarla karşılaşmayan yoktur herhalde.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, her beş kişiden biri uyku problemi yaşıyor ve bu durum kişilerin gündelik hayatlarını da olumsuz etkiliyor.

Bu önemli konuyu yakından incelemeye ne dersiniz...



NEDEN UYANAMIYORUZ?

Probleme odaklanmadan önce problemi doğru anlamaya çalışalım. Sabahları uyanmakta neden güçlük çekeriz? Neden gün boyu kendimizi uykulu ve yorgun hissederiz? Gece yatar yatmaz uykuya dalmak ne anlama geliyor? Uyku bozukluğu nelere sebep olur? Bu soruların cevaplarıyla birlikte uykuyla yaşadığınız problemi mercek altına alacağız.

Gün içinde daha aktif olabilmek için gece uykusunun süresi önemli. Aslında süre kişiden kişiye değişse de, uzmanlar ortalama olarak 7-9 saat gece uykusu öneriyor.

Yani 7 saatten az uyuyup gün içinde kendinizi uykulu hissetmiyorsanız, uyuduğunuz süre sizin için idealdir.

'Ne kadar çok uyursak, o kadar az uykusuz oluruz' düşüncesi kesinlikle yanlış.

9 saatlik bir uykudan sonra bile kendinizi yorgun ve uykusuz hissedebilirsiniz. Bu da kaliteli uyuyamadığınızı gösterir. Yani uykunun en önemli kısmı olan REM uykusuna geçişte uyku apnesi gibi bir problem yaşıyor olabilirsiniz.



UYKUSUZLUĞUN NEDENİNİ BULUN

GÜN içinde kendinizi sürekli yorgun ve uykusuz hissediyorsanız, öncelikle bu durumun nedenini belirlemeniz gerekir. Sorun yetersiz uyku saati mi, kalitesiz uyku mu yoksa başka bir sebep mi? Uykunuza kıyan sebebi anlayabilmeniz için uykunuza yakından bakmalısınız.

İşe ya da okula gitmediğiniz zamanlarda daha çok uyuyarak, hafta içi özlemini çektiğiniz uykuya doyabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

Ama hafta sonları bile uyku süreniz ve uyumauyanma saatleriniz aynı olmalı. Eğer aynı saatte uyuyup sabahları yine de uyanmakta güçlük çekiyorsanız, sizin için ideal uyku saatini bulamamış olabilirsiniz.

Bir diğer önemli nokta da yastığa başınızı koyar koymaz uyumak.

Kalp hastalıkları, obezite ve diyabet, uyku bozukluğu ile bağlantılıdır.

Kronik olarak bu hastalıklardan mustaripseniz ve üstüne üstlük uyku bozukluğu yaşıyorsanız riskli gruptasınız demektir.