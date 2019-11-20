HALİT YEREBAKAN

Uyku probleminiz varsa; akşam yemeğiniz hafif olsun, şekerlemeyi akşam değil öğlen yapın ve yatmadan önce fazla sıvı tüketimi ve telefondan uzak durun

Uyku bozukluğu, sosyal hayatınızı olumsuz etkiler. İnsanlarla daha az vakit geçirir, kalabalık ortamlardan kaçınırsınız. Beyniniz kendini resetleyemediği için bazı şeyleri hatırlayamazsınız ve üretkenliğiniz azalır. Bu durumun uzun sürmesi hali ise endişe bozuklukları ve depresyona neden olabilir. Amerikan Uyku Sağlığı Akademisi'ne göre uykusuz kalanlar gün içinde çok konuşmuyor ve genellikle karşısındaki kişiye başını sallayarak tepki veriyor. Uyku probleminiz varsa işte size yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

En ağır öğününüz olarak kahvaltıyı seçin. Akşam yemeği de en hafif öğününüz olsun. Böylece siz uyumaya çalışırken, vücudunuz sindirimle uğraşmak zorunda kalmaz.

Beslenmenize dikkat edin. B6 ve B12 vitaminleri, kalsiyum, demir ve magnezyum içeren besinler tüketmeye özen gösterin. Kafein içeren yiyecek ve içecekleri uyku saatinizden en az 6 saat önce tüketin.

ŞEKERLEMEYi ÖĞLEN SAATi YAPIN

Bol sıvı tüketmek önemli. Ancak uyku saatinizden en az 30 dakika önce sıvı tüketimini bırakırsanız, gece uykunuz da bölünmemiş olur.

Şekerleme yapmayı seviyorsanız özellikle öğlen saatlerini tercih edin. Akşam saatlerinde yapılan şekerleme gece uykusu düzeninizi bozabilir.

Düzenli egzersiz yapmak uyku kalitenizi artırır. Ancak uyku saatinizden en az 3 saat önce egzersizinizi tamamlamanız gerekiyor. Yoksa tam tersi bir etkiyle karşılaşabilirsiniz.

Yatağınızı sadece uyku için kullanın. Yatak odanızda gürültü ve ışığı en aza indirecek önlemler alın. Yapamıyorsanız uyku maskesi ve kulak tıkacı sorununuzu çözebilir.

Sizin için en doğru yatağı tercih etmeye çalışın. Alacağınız yatağı test etmekten çekinmeyin. Bir tüketici anketi, yataklarından memnun olanların yüzde 75'inin, yatağı satın almadan önce en az 10 dakika denediklerini ortaya koydu.

Fazla televizyon izlemek ve bilgisayarda çok vakit geçirmek uyku kalitesini olumsuz etkiler. Bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazlar yaydıkları parlak ışık nedeniyle melatonin üretimini engeller. Bunlar yerine okumaya daha fazla vakit ayırırsanız hem uykuya dalmanız kolaylaşır, hem de daha kaliteli uyuyabilirsiniz.

SABAHLARI ALARMINIZI ERTELEMEYİN

Yatmadan önce yapacağınız sıcak bir banyo da vücudunuzu rahatlatarak uykuya geçişinizi kolaylaştırabilir.

Sabahları alarmınızı ertelemeyin, uyandığınız anda yataktan çıkın. Alarm ertelendiğinde beyniniz kısa sürede tekrar çalacağını bilir ve uykunun daha derin aşamalarına geçemezsiniz. Bu sebeple kalktığınızda daha yorgun hissedersiniz.

Nefes egzersizi ile 10 dakikada uykuya dalın

Uyku durumuna geçmek için vücudun dakikada 60'ın altında kalp atışına ihtiyacı var. 4-6-7 tekniği denilen nefes egzersizi de kalp atış hızını yavaşlatmak için tasarlanmış. Peki bu tekniği nasıl uyguluyoruz? - 4 saniye boyunca nefes alın - 6 saniye nefesinizi tutun - 7 saniyede aldığınız tüm nefesi verin Bu egzersiz 10 ila 20 dakika içinde uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. 10-20 tekrar dememe bakmayın, sayarken uyutabilecek bu yöntemi şahsen kullanıyorum ve etkisi inanılmaz.