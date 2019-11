Diyet listenizi yaşınız belirlesin

Yaşınız ilerledikçe sağlıklı ve güçlü kalmak istiyorsanız, beslenmenize dikkat etmeniz şart. 50’li yaşlardan sonra kalori alımınızı azaltıp lif ve proteinden zengin beslenin

50'li veya 60'lı yaşlara geldiğinizde 20'li yaşlarda olduğunuz gibi bir insan değilsiniz. Yılların size kattığı tecrübeyi kast etmiyorum, bedenimiz de zamanla değişiyor. Bu süreç içerisinde sağlıklı ve güçlü kalmak istiyorsanız, beslenmenizi de sürekli güncellemeniz gerekiyor.

Her bir yeni yaş, vücutta çeşitli değişikliklere yol açar. İlerleyen yaşla beraber vücudun dengesini sağlamak için yenilen besinlere dikkat edilmesi gerekir. Peki hangi gıdalar bu dengeyi sağlar?



KALORİ ALIMINI AZALTIN

Yaşla birlikte nasıl ki uyku ihtiyacınız azalıyorsa, beslenme yani rakamsal olarak enerji ihtiyacınız da azalır. Doğal olarak sahip olduğunuz kas miktarı yaşla birlikte düşer ve bu da metabolizmanızın yavaşlamasına neden olur. 40 yaşından sonra bir kişinin kalori ihtiyacı her 10 yılda yaklaşık yüzde 10 oranında azalır. Kısaca, 40 yaşında 2000 kalorilik enerjiye ihtiyaç duyan bir kişi için, 70 yaşına geldiğinde 1400 kalori yeterli olacaktır. Fıstık yerine kereviz sapı veya salatalık tercih edebilirsiniz.



KAVRULMUŞ NOHUT İLE PROTEİN ALIN

Hollanda'da yapılan ve 2018 yılında yayınlanan, yaklaşık 80 bin insanın verisinin değerlendirildiği bir araştırma; toplam protein alımı, hayvansal protein alımı ve özellikle balık/et/yumurta proteini alımının kas kütlesini oluşturmak ve korumak için önemli olabileceğini göstermektedir. Protein denince et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinin ötesinde düşünün. Protein; bitkisel kaynaklarda ve çiğ fındık, kavrulmuş nohut gibi kolay taşınabilir atıştırmalıklarda da bulunur.



SAĞLIĞINIZI LİFLE KONTROL EDİN

Kabızlık sorunuyla yaş ilerledikçe daha yaygın karşılaşmaya başlarız. Lif açısından zengin olan meyve, sebze, baklagiller gibi besinler kabızlık sorununun önüne geçmekle beraber kan şekerinizi dengede tutmaya ve kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olur.



YAŞLANMA KARŞITI KURUYEMİŞLER

Fındık, badem, ceviz, kaju ve daha birçok kuruyemiş, yaşlanmaya karşı etkili besinlerden bazılarıdır.



ALZHEIMER'A BALIKLA MEYDAN OKUYUN!

BALIK eti, beyninize iyi gelen bir omega-3 yağ asidi cinsi olan DHA'dan zengindir. Araştırmalara göre, düşük DHA seviyeleri Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Yine araştırmalar, yeterince DHA alındığında yeni şeyler öğrenme yeteneğinizi artırabildiğiniz göstermiştir. Haftada en az iki öğün balık yemenizi tavsiye ediyorum.



KIRMIZI BESİNLER İNME RİSKİNİ AZALTIR

ÇILEK, domates, karpuz ve turuncu biber gibi kırmızı sebze ve meyveler, likopen açısından zengin olan besinlerdir. Bu tür kırmızı besinler, kansere karşı mücadelede etkilidir ve aynı zamanda inme riskinizi azaltabilir.