Yarım bardak brokolide 2 gram protein var

Protein, vücudumuzun yapı taşlarından biridir. Sadece hayvansal değil, bitkisel gıdalarda da protein bulunur. Yarım bardak pişirilmiş brokoli 2 gram, orta boy patates 4 gram protein içerir

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri söz konusu olduğunda, protein listenin başında gelir. Kasların onarılmasından bağışıklığı güçlendirmeye kadar sizi güçlü tutan proteinin bitkisel kaynaklarını biliyor musunuz? Hücrelerimizin düzgün çalışmasını sağlayan en önemli moleküllerden biri olan proteinler, amino asitlerden oluşur. Vücudumuzun yapısı ve işlevi proteinlere bağlıdır. Vücudun hücreleri, dokuları ve organlarının düzenlenmesi protein olmadan gerçekleşemez. Proteinler hemen hemen her biyolojik süreçte rol oynar ve işlevleri çok çeşitlidir. Vücuttaki proteinlerin temel işlevleri; dokuları inşa etmek, güçlendirmek, onarmak ve yerine koymaktır. Kas dokusunun kendini yenileyebilmesi ve gelişebilmesi için de vücudun proteine ihtiyacı vardır. Protein vücudumuzun yapı taşı ve birçok savunma mekanizmasında yer alan bileşiğin ana malzemesidir. Dolayısıyla proteinden eksik beslenmek bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Kaliteli proteinler tüketmek istiyorsanız, yumurta, et, balık, peynir, süt-yoğurt, kuru baklagiller gibi besinleri beslenme programınıza eklemeye özen gösterin.



YÜKSEK PROTEİNLİ BİTKİSEL GIDALAR

SADECE hayvansal gıdalardan protein alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?

Bitkiler, hücresel yapı bakımından hayvanlar kadar canlıdır, bu nedenle de protein içeriği vardır. Özellikle baklagiller, protein açısından zengin bir bitki kaynağıdır.

NOHUT

Nohut, protein ve lif açısından oldukça zengindir. Ayrıca nohutta protein ve lifin yanı sıra demir, çinko, vitamin ve mineraller de bulunur.

KINOA

İyi ve kaliteli protein, tüm gerekli aminoasitleri içeren, vücutta kullanılabilirliği yüzde 100 olan proteindir. Kinoanın, pirinç ve buğday gibi tahıllarla kıyaslandığında daha kaliteli ve yüksek protein içerdiği bilinmektedir.

BADEM

Badem, yüksek miktarda protein içermesinin yanında, C vitamini açısından da oldukça zengindir. Bu da cildinizin ve saçlarınızın sağlığını olumlu yönde etkiler.

CHIA TOHUMLARI

Chia tohumu, yüksek miktarda lif ve protein içerir.

Karbonhidrat da içerir ama yüksek oranda lif olduğu için kana yavaş karışır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Bir avuç kabak çekirdeğinde yaklaşık 5 gram protein bulunur ve bu miktar günlük protein ihtiyacının yüzde 10'unu oluşturmaktadır.

Kabak çekirdeği, diğer protein değeri yüksek besinler gibi sizi uzun süre tok tutabilir.

PATATES

Orta büyüklükteki bir patates 4 gram protein içerir ve bunun yanında günlük potasyum alımının yaklaşık yüzde 20'sini karşılar.

BROKOLİ

Brokoli sadece müthiş bir lif kaynağı değil, aynı zamanda protein içeriği ile de şaşırtıcı bir sebzedir. Pişirilmiş yarım bardak brokolide 2 gram protein bulunur.