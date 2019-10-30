Kilo vermeye çalışan patlıcan tüketsin

Patlıcan lif açısından oldukça zengindir ve az miktarda yağ veya kolesterol içerir. Bu özelliğiyle, kilo vermeye çalışan veya obezite sorunları yaşayan insanlar için çok sağlıklı bir seçenektir

Vücut tarafından üretilen, aynı zamanda da hayvansal gıdalardan alınan önemli bir madde olan kolesterol; normal seviyelerde vücut için önemli yağ benzeri mumsu bir maddedir. Vücudun her hücresinde bulunan ve karaciğer tarafından yapılan kolesterol, gıdaların sindirilmesinde, vücutta belirli hormonların ve D vitamini üretilmesinde önemli bir rol oynar.

Kolesterol seviyesini düşürmek ve vücutta olması gereken kolesterol düzeyini yakalamak tahmin edildiği kadar da zor değil. Yüksek kolesterolün tedavisinde dikkat edeceğiniz ilk şey, sağlıklı yaşamdır. Sağlıklı bir yaşam için de atacağınız ilk adım ideal kilonuzu bulup o kiloyu korumaktır. İdeal kilonuzun üzerinde bir kiloya sahipseniz, doğru beslenme programı ile az fakat sağlığınız için önemli olan kilo kayıplarınız doğrudan kötü kolesterolü azaltmasa bile iyi kolesterolünüzü artırıp oranı dengede tutar.

Kolesterolünüzü kontrol altında tutmak istiyorsanız, sağlıklı yaşam programınıza egzersizleri de dahil etmelisiniz. Orta veya yüksek yoğunluklu bir egzersiz programının uygulanması veya haftada en az 3 defa yapacağınız 30-35 dakikalık yürüyüşler iyi kolesterolünüzün artmasını sağlayabilmektedir.

Peki kolesterolü düşürmek için hangi besinleri alışveriş listemize eklemeliyiz?

PATLICAN

Lif (posa), yalnızca meyvelerde, sebzelerde ve tahıllarda bulunan, yeterli miktarda alınan sıvı ile besinlerin kolayca sindirilmesinde yardımcıdır ve bağırsaklarımızın daha mutlu olmasını sağlar. Patlıcan, lif açısından oldukça zengin bir besindir. Patlıcan az miktarda yağ veya kolesterol içerdiğinden, kilo vermeye çalışan veya obezite sorunları yaşayan insanlar için çok sağlıklı bir seçenek olacaktır.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, yüksek yoğunlukta kakao polifenolleri içerir. Kakao polifenolü iyi kolesterol olan HDL'yi yükseltmeye yardımcı olur. Çikolatadaki yağ asitleri, kötü kolesterol olan LDL moleküllerinin yapısında değişimler meydana getirerek zararlarını azaltır.





YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler, damar sertliğini engelleyerek kolesterol seviyesini dengede tutar. Semizotu, pazı, dereotu, roka gibi yeşil yapraklı sebzelere rengini veren klorofil pigmenti aynı zamanda ödem sorunu da çözer.

YAĞLI BALIKLAR

Haftada iki ya da üç kez yağlı balık tüketmek LDL'yi azaltabilir. Omega-3'ler, kan dolaşımındaki trigliseridleri azaltır.

YULAF

Güne bir kase yulafla başlayarak kolesterolünüzü dengeleyebilirsiniz.