Toplu taşımadan inince elleri 20 saniye yıkayın

Sonbaharla birlikte havalar soğudu ve hastalık mevsimi başladı. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde neredeyse her evde bir hasta var. Her fırsatta söylediğim gibi hastalıklardan korunmanın en önemli kuralı, ellerinizi sık sık ve doğru şekilde yıkamaktır. Doğru yıkamaktan kastım; ellerinizi mutlaka en az 20 saniye olacak şekilde yıkamanız. Özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra mutlaka ellerinizin her tarafını (tırnaklarınızın içi dahil) en az 20 saniye olacak şekilde ovalayıp sabunlamalısınız.



BURNUNUZDAN NEFES ALIN

El yıkamada kullandığınız antimikrobiyel, antibakteriyel veya normal sabunlarla yıkamak; sadece süre açısından fark eder yoksa hijyen açısından çok ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Mikroplar en çok ellerimiz yoluyla bulaşır. Bu nedenle gün içerisinde ellerimizi yüzümüze sürmekten kaçınmalıyız. Geleneklerimiz gereği sıklıkla tokalaşıp öpüşürüz. Karşımızdakini kırmadan bu alışkanlığımızdan vazgeçmek, bizi hastalıklardan koruyacak diğer bir yoldur. Ama unutulmamalıdır ki, artık kişisel hijyen ürünleri kapsamında kullanabileceğimiz bir çok ürün bulunuyor. El dezenfektanları veya mikrop öldürücü ajanlar kullanarak ellerimizi temizleyebiliriz. Ama unutmayın ki hijyen açısından sadece standart bir ıslak mendil kullanmak etkili olmayacaktır. Burnumuz doğal bir bariyerdir ancak genelde burnumuzdan nefes almayı unutuyoruz. En başta burnumuzdan nefes almayı ihmal etmeyelim.



BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERİN

BAĞIŞIKLIĞIMIZI kuvvetlendirici gıdalara yönelmemiz lazım. Hep biliyoruz ki C vitamini oldukça faydalı. Ancak yapılan araştırmalar, D vitamini kullanan kişilerde de grip veya soğuk algınlığına yakalanma oranının azaldığını göstermiştir. Dolayısıyla bağışıklık sistemimize etki edecek tüm vitaminleri doğru besin kaynaklarından elde etmemiz gerekiyor. Kısacası o kadar iyi beslenmemiz lazım ki, yediğimiz gıdaların bağışıklığımızı etkilememesi lazım. Yaptığımız beslenme hatalarını kullandığımız bitkisel destek takviyeleriyle düzenlemeye çalışmayalım. Aslında yediklerimizi doğru seçersek o zaman bunun önüne geçebiliriz.



İSTİRAHAT EDİN

SOĞUK algınlığı ve griple mücadele ederken vitamin ve bitkisel destek ürünlerini kullanmak bazı durumlarda yeterli olmayacaktır. Beslenmenize mutlaka çok dikkat etmeli ve istirahat etmeniz gerekir ki bağışıklığınız kuvvetlensin. Hasta kişilerin evde istirahat etmesi aynı zamanda diğer kişilere hastalık bulaştırmasını da önler.