Soğuk algınlığı ve gribi birbirine karıştırmayın

Havaların soğumasıyla baş gösteren grip ve soğuk algınlığı birbirine sık karıştırılan hastalıklardan. Gripte yüksek ateş ve kas ağrıları görülürken, soğuk algınlığı daha hafif geçer

Soğuk havalarda en yaygın görülen iki hastalık hiç şüphesiz soğuk algınlığı ve grip… Hem de bu yıl maalesef her zamankinden daha erken hayatımıza girdiler. Soğuk algınlığı ve grip farklı virüslerden kaynaklansa da, genellikle karıştırılıyor. Oysa ikisi birbirinden çok farklı. Öyleyse, bir kişinin grip veya soğuk algınlığı olup olmadığını nasıl anlarız? Havaların soğumasıyla baş gösteren soğuk algınlığı ve grip sıklıkla birbirine karıştırılan hastalıklardan. Oysa grip, influenza virüslerinin yol açtığı bir viral solunum yolu hastalığıdır. Soğuk algınlığının gripten en önemli farkı ise, daha hafif semptomlar gösteriyor olması. Yani grip olduğunuzda işinize dahi gidemezken, soğuk algınlığı yaşadığınızda hayatınıza devam edebilirsiniz.



KIŞ AYLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Soğuk algınlığı, genellikle vücut direncimiz düştüğünde görülür. Hasta kişilerin kapalı ortamda öksürmesi ve hapşırmasıyla birlikte o mikropları solunum yoluyla teneffüs eden kişilere hastalık bulaşır. Soğuk algınlığı, en sık olarak rinovirüs adlı virüsün neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonudur. Yılın herhangi bir zamanında görülebileceği gibi kış aylarında daha sık görülür. Bunun nedeni, soğuğa sebep olan virüslerin çoğunun düşük nemde gelişmesidir. Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyon olduğu için antibiyotik tedavisi önerilmez. İstirahat ve iyi beslenmeyle kısa sürede atlatılabilir. Eğer burun tıkanıklığı ve akıntısı, öksürük varsa doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Ama soğuk algınlığınız istirahate rağmen geçmeyip uzadıysa ve akıntı rengi sarımtırağa dönüştüyse, o zaman doktorunuza danışarak antibiyotik kullanımınız söz konusu olabilir.



GRİP, BRONŞİT VEYA ZATÜRREYE YOL AÇABİLİR

GRIP, soğuk algınlığına göre ağır seyreden, yüksek ateşe sebep olabilen tehlikeli viral bir hastalıktır. Yılın herhangi bir zamanında görülebilen soğuk algınlığının aksine, grip genellikle mevsimseldir. Grip mevsimi genellikle sonbahardan ilkbahara kadar sürer ve kış aylarında zirveye ulaşır. İnfluenza virüslerinin yol açtığı bir viral solunum yolu hastalığı olan grip, kış aylarında belli dönemlerde salgınlara sebep olabilir. Genellikle pek çok kişi grip olduğunda 'Nasıl olsa birkaç günde geçer' düşüncesiyle doktora dahi başvurmaz. Ancak grip, özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olanlarda; bronşit, sinüzit, zatürre gibi komplikasyonlara yol açabilir. Gribin soğuk algınlığından en önemli farkı yüksek ateşi beraberinde getirmesidir. Bu belirtilere kuru öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı ve kas ağrıları da eşlik edebilir.