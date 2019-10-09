Düzenli tüketilen maden suyu cildinizi nemlendirir

Tansiyondan kemik erimesine kadar pek çok soruna faydası bulunan maden suyu, güzel bir cildin de doğal sırrıdır. Zengin mineral içeriği ile cildi nemlendirir

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahip olan maden suyu, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum kaynağıdır. Maden suyu demir, kalsiyum ve magnezyum gibi başlıca mineralleri içerdiğinden genel sağlığı olumlu yönde etkiler, kan basıncınızı dengeler, kötü kolesterolü düşürür, sindirime ve kilo vermeye yardımcı olur, kemik sağlığını destekler ve vücudumuzdaki mineral dengesini korur.

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altındaki yer altı kaynaklarından çıkarılarak ortaya çıkan doğal kaynak suyudur.

Genellikle maden suyu sodayla karıştırılır. Ancak soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış halidir. Ama maden suyu, yer altı sularından elde edildiği için mineral yönünden oldukça zengin doğal bir sudur.



VÜCUDU DİNLENDİRİR

Mineral kaybı ve su kaybı, dolaşım sistemini olumsuz etkiler. Ter yoluyla vücuttan atılan minerallerin yerine konması için her gün düzenli olarak maden suyu içmenizi öneririm. Ayrıca maden suyu tüketimi vücudun yorgunluğunu alır ve vücudu dinlendirir.

Maden suyu içerek özellikle sıcak günlerde terleme ile kaybedilen minerali geri kazanabilirsiniz.



TANSIYON DOSTUDUR

Maden suyu, zengin magnezyum içeriği sayesinde yüksek tansiyonun düzenlenmesine katkıda bulunur. Bir çalışma, günde bir bardak maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasının normalleştirilmiş bir kan basıncına ulaştığını göstermiştir. Bir başka çalışmada ise sınırda yüksek tansiyonu olan 70 yetişkin üzerinde 4 haftalık bir sürede, günde en az 1 litre doğal mineralli su içmenin kan basıncı seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya çıkardı.

İçerdiği sülfat, bikarbonat iyonları ile vücuttaki yağı metabolize eder. Sülfatlar, pankreasın lipaz ve amilaz gibi sindirim enzimleri üretmesi için katalizörlerdir. Bu sindirim enzimleri, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları kolaylaştırır.

Maden suyu, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar için çözümdür. Diyette yeterince magnezyum alınması, kabızlığın önlenmesine ve sindirim sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.



KASLARIN ÇALIŞMASINI DESTEKLER

Mineralli su, magnezyum ve potasyum gibi farklı minerallerin bir karışımıdır.

Bu mineraller, insan kaslarının uygun şekilde büyümesi ve çalışması için gereklidir. Kasların tepki oranını artırırlar. Kaslar, kasılma ve genişleme için daha destekleyici hale gelir.

Bu nedenle, maden suyu fiziksel uyanıklığı arttırır.

Maden suyu güzel bir cildin de doğal sırrıdır.

Zengin mineral içeriği ile cildi nemlendirir ve kırışıklıkları geciktirir.



KALSİYUMDAN ZENGİNDİR

Günde bir bardak maden suyu içmek günlük kalsiyum ihtiyacını karşılar.

Düzenli maden suyu tüketimi, kemik sağlığını iyileştirir ve kadınlarda menopoz sonrası kemik yoğunluğunun (osteoporoz) azalması gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Magnezyum içeriği ile kas performansını da korur.

Yapılan çalışmalar, maden suyundan alınan kalsiyumun, süt ürünlerinden elde edilen kalsiyuma oranla vücudunuzda daha etkili olabileceğini göstermiştir.