Balık yağı yerine balığın kendisini tüketin

Mevsiminde tüketilen yağlı balıklar; grip, nezle, kalp ve diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır. Balık yağı almak yerine balığın kendisini tüketin. Omega-3 zengini Karadeniz balıklarından lüfer, istavrit, palamut ve hamsiyi sofranızdan eksik etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada 1-2 porsiyon balık tüketilmesini öneriyor. Bunun en önemli nedeni, balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin, çeşitli hastalıklara karşı vücudumuzu koruyor olması. Diğer yandan sık sık balık yeme imkanı bulamayanlar ya da balık tüketmeyi sevmeyenler, omega-3 depolamak için çareyi balık yağından yana kullanıyor. Peki bu durum ne kadar doğru?

Her fırsatta söylediğim gibi benim için vazgeçilmez bir besin kaynağı olan balık; yağ oranı düşük, protein oranı yüksek, çok iyi bir D vitamini ve selenyum kaynağı mucize besinlerden birisidir.



YAĞLI BALIKLARI TÜKETİN

Özellikle yağlı balıkların çok güçlü bir omega-3 deposu olduğunu neredeyse artık hepimiz biliyoruz. Küçük ya da büyük fark etmez, tüm balıkların sağlığımıza oldukça faydası var. Benim tercihim olan omega-3 zengini Karadeniz balıklarından özellikle lüfer, istavrit, palamut ve hamsiyi hazır mevsimi geliyorken sofralarınızdan eksik etmemenizi öneririm.

Amerikan Kalp Derneği'nin, deniz ürünlerinin sağlığa yararlarıyla ilgili yakın tarihli yaptığı bilimsel bir çalışmada, haftada en az bir kez yağlı balık tüketilmesinin kalp krizi ve diğer ciddi kardiyovasküler problemleri önlemeye yardımcı olabildiğini ortaya çıkardı.

Journal of Internal Medicine'ın yaptığı bir çalışmaya göre araştırmacılar, 16 yıl boyunca 240 bin erkek ve 180 bin kadının beslenmesini izledi. Deneye katılan kişilerden her gün az miktarda balık tüketilmesi istendi. Düzenli olarak balık tüketen katılımcı erkeklerin yüzde 10 oranında daha az vasküler ve yüzde 37 oranında da karaciğer hastalıklarına yakalandığı görüldü. Araştırmanın bir diğer sonucu da, düzenli olarak balık tüketen katılımcı kadınların Alzheimer olma riskinin yüzde 38 oranında azalmış olmasıydı. Araştırmacılar, düzenli olarak balık tüketilmesinin, kanser ve akut solunum yolu hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskini de azalttığını ortaya çıkardı.

Omega-3; depresyon semptomlarını azaltır, kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür. Beyin sağlığı ve sinir sistemi gelişimi için gereklidir. Araştırmacılar, omega 3 takviyesi alan 77 bin kişi üzerinde yürütülen 10 farklı araştırmayı analiz etti. Kandaki omega-3 seviyeleri açısından balık yağı takviyesi alan kişilerle almayanlar arasında ciddi bir fark bulunmadığı ortaya çıktı.



GRİBE YAKALANMA ORANI AZALIR

Düzenli olarak haftada iki kez 100- 200 gram yağlı balık tüketirseniz omega 3 depolarınız hızlıca dolacaktır. Ayrıca balık tüketen bireylerin bağışıklık sistemi daha güçlü olur. Mevsimlik balık; çinko, iyot ve iyi oranda esansiyal amino asit içerir. Bu özelliği ile grip, nezle, kalp ve diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır. Balık yağı almak yerine balığın kendisini tüketin.