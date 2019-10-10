B12 eksikliğinizi denge testi ile ölçün

Gözlerinizi kapatıp bir bacağınızı öne doğru uzatıp üç saniye durmaya çalışın. Dengenizi kaybederseniz B12 vitamini eksikliğiniz olabilir

B12 vitamini, yeterince önemsenmeyen temel besin maddelerinden birisi. Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12, DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmezdir. B12 vitamini, vücudun sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretmesi için hayati öneme sahiptir. Öyle ki, B12 olmadan sağlığımızı tam anlamıyla koruyamayız. Aynı zamanda sinir sistemi ve DNA sentezi için de gereklidir. B12 vitaminin ana kaynağı birçoğumuzun bildiği gibi hayvansal gıdalardır ancak bazı sebzelerden de bu vitamin karşılanabilir. Hayvansal gıdalardan alınan B12'nin vücut tarafından emilimi daha kolaydır. Bu yüzden özellikle vejetaryen kişilerin B12 vitamini eksikliğine yakalanma riski daha fazladır.



UNUTKANLIK ORTAYA ÇIKABİLİR

B12 vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, enerji seviyesi düşerek depresif bir hal alınır. Ayrıca sağlıklı düşünme kabiliyeti de olumsuz etkilenir. B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında, yorgunluk, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü, denge bozukluğu, ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma, unutkanlık ortaya çıkabilir. Araştırmalar, süt ürünlerinin pişirilmeden önceki doğal haliyle B12 bakımından daha zengin olduğunu gösteriyor. Çocuklar ve gençler B12 vitaminini balık, tavuk, et ve hayvansal gıdalar, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi yiyeceklerden alırlar. Ama vücut yaşlandıkça bu vitamini gıdalardan almakta zorlanır. Bu da 50 yaş civarında ortaya çıkar çünkü midenin asit oranı bu yaşlardan sonra düşmeye başlar. 40-50 yaş arası, B12'yi gıda takviyesi olarak veya multi-vitaminlerden almaya başlamak için iyi bir zamandır.



YANINIZDA BİRİSİ OLSUN

Hocam Dr. Mehmet Öz'ün paylaştığı bu testi sizde evde deneyebilirsiniz. Ayağa kalkın. Ayaklarınızı birleştirin ve ellerinizi yanlarınızda bedeninize bitiştirin. Gözlerinizi kapatın, bir bacağınızı öne doğru uzatın ve üç saniye boyunca öyle durmaya çalışın. Eğer desteğe ihtiyacınız olursa hareketi duvar yanında veya bir yakınınızın yanında deneyebilirsiniz. Eğer dengenizi kaybetmeye başlarsanız bu B12 vitamini eksikliği anlamına gelebilir. Eğer B12 vitamini eksikliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka doktorunuza danışın ve kan testi yaptırın.



YOĞURT, SÜT VE YUMURTA TÜKETİN

DOĞAL yollarla B12 vitamini alabilmek için bu gıdaları tüketin:

Probiyotikler arasında son zamanların en popüler yiyeceği, tahılların birleşiminden oluşan granola. Güne bu tahıldan oluşan bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Tahıl, B12 vitamini desteği içinde oldukça iyi bir tercihtir. Eğer hayvansal gıdaları tüketmiyorsanız, B12'yle zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekleri tercih edebilirsiniz.

Süt; protein, kalsiyum, fosfor, potasyum ve B12 gibi besin maddeleriyle doludur.

Büyük boy bir yumurta, vücudunuza yüksek kaliteli protein sağlamasının yanı sıra B12 vitamini de sağlar.

Yoğurt da bol protein ve B12 kaynağıdır. Yoğurt tüketirken evde yapılmış, organik yoğurt olmasına dikkat edin. Yoğurdunuzu tatlandırmak isterseniz, yaban mersini veya bal ekleyin.