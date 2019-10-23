Soğuk algınlığı ve grip ile başa çıkma yolları

Salgın hastalıklar özellikle mevsim geçişleri yaşadığımız bugünlerde sağlığımızı tehdit ediyor. Soğuk algınlığı ve grip ile başa çıkma yollarını bilerek bu dönemi rahatça atlatabilirsiniz

Hava değişiminin belirgin şekilde yaşandığı bu dönemlerde bir gün boğaz ağrısıyla uyanabilirsiniz. Devamında öksürme, hapşırma, burun çekme ve belki ateş kendini göstermeye başlar. Hepimiz hastalıktan hızlı kurtulmak isteriz fakat ne yazık ki, soğuk algınlığı veya grip için hızlı bir tedavi yoktur. Ancak belirli şeyleri yaparak daha hızlı rahatlayabilirsiniz. Aslında bu semptomlar doğal iyileşme sürecinin bir parçasıdır yani bağışıklık sisteminin hastalıklarla savaşmakta olduğuna dair en belirgin kanıttır.



SAVUNMANIN İLK AŞAMASI

Örneğin yüksek ateş, vücudunuzda normalden daha sıcak bir ortam oluşturarak virüsleri ve diğer mikropları öldürmeye çalışma şeklidir. Yani savunmanın ilk aşamasıdır diyebiliriz. Bazı soğuk algınlığı durumlarında karşılaştığımız ılımlı bir ateş yüksekliğine bir veya iki gün dayanırsanız, aslında daha hızlı iyileşebilirsiniz. Öksürük, biriken mikrop içerikli kalın sümüksü yapıyı uzaklaştırmak için gelişen bir semptomdur. Öksürük olması için akciğerlerinizde enfeksiyon olmasına gerek yok, üst solunum yollarından aşağıya doğru gelişen akıntıların birikimi de öksürük yapabilir. Burun tıkanıklığı, lokal enflamasyonla artan ödem sonucu oluşur. Ne tip öksürük şurubu kullanmanız gerektiği ve burun tıkanıklığı için spreye ihtiyacınız olup olmadığını hekiminize danışmalısınız.



NELER YAPMALISINIZ?

HASTA olduğunuzda, vücudunuz bu enfeksiyonla savaşmak için çok çalışır ve normalden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Dinlenmeye başlamak hastalıkla mücadelede en önemli ilk adım diyebiliriz. Diğer önemli husus bol sıvı tüketmektir. Bol miktarda sıvı almak tükrük ve salgılarınızı inceltir ve oluşan tıkanıklıkları giderir. Araştırmalar, sıcak içeceklerin boğaz ağrısı ve halsizlik gibi soğuk algınlığı semptomlarını hafifletebileceğini gösteriyor. Burun tıkanıklığından muzdaripseniz; nane yağları, okaliptüs veya kafur içeren kremleri burun çevresine veya göğüs bölgenize uygulayabilirsiniz. Ancak bu tip ürünleri kullanmadan allerjiniz olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu dönemde en çok 'Ne yersek iyi oluruz?' diye soruluyor. Soğuk algınlığı ya da grip ile mücadele ederken yardımcı olabilecek bazı yiyecekler şunlardır:

Kivi, çilek, portakal, mandalina, ve biber gibi C vitamini içeren yiyecekler.

A vitamini içeren turuncu gıdalar.

Acı biber, meyan kökü ve adaçayı sinüsleri açabilir ve akciğerlerde mukusun parçalanmasına yardımcı olabilir.

Hardal veya yaban turbu, hava geçişlerinde sümüğün parçalanmasına yardımcı olabilir.

Sarımsak ve soğan, enfeksiyonların temizlenmesine ve nefes yollarınızdaki ödemi azaltmaya yardımcı olabilirler.