C vitamini tabletleri yerine portakalın kendisini yiyin

Vücut tarafından üretilmeyen C vitamini, dışarıdan besinler yoluyla alınmalıdır. Bir su bardağı portakal suyundaki C vitamini oranı, C vitamini tabletlerinden daha fazladır

Sonbahar ve kış aylarında gripten korunmak ve sağlıklı kalmak için C vitamini bakımından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Oldukça önemli bir antioksidan olan C vitamini, vücuttan toksik maddelerin atılmasında ve bağışıklığın güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürür, yaraları iyileştirmede oldukça etkilidir. C vitamini, vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirebilecek güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendiren moleküllerdir. Bunu hücreleri serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerden koruyarak yaparlar. Serbest radikaller biriktiğinde, birçok kronik hastalıkla bağlantılı oksidatif stres olarak bilinen durumu ortaya çıkarabilir. Araştırmalar, daha fazla C vitamini tüketmenin kandaki antioksidan seviyesini yüzde 30'a kadar artırabildiğini gösteriyor.



İŞTE DOĞAL SAVAŞÇILAR

C vitamini meyvelerde (özellikle narenciye), yeşil yapraklı sebzelerde ve domateste en yüksek konsantrasyonda bulunan suda çözünebilir temel bir besindir. Kemik yapısı, demir emilimi, cilt sağlığı ve bağışıklık için gereklidir. Vücudumuz C vitamini üretmediğinden, harici kaynaklardan almamız gerekiyor. C vitamininin günlük ortalama alımı 75-90 miligramdır. Erkekler için tavsiye edilen alım günde 90, kadınlar için önerilen alım ise 75 miligramdır. C vitamini içeren ve gribe karşı doğal savaşçı niteliği taşıyan pek çok besin bulunur. İşte bunlardan bazıları…



GRİPTEN KORUNMANIN EN SAĞLIKLI YOLU

PORTAKALIN suyunu içmeyi, direkt kendisini yemeye tercih edenler için güzel bir haberim var. İtalyan bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre; bir bardak portakal suyundaki C vitamini oranı, C vitamini tabletlerinin içerdiğinden daha yüksek! Piyasada satılan C vitamini tabletlerindense portakalın kendisini yemek yahut suyunu içmek çok daha sağlıklı bir alternatif. Portakalın faydaları arasında, kalp hastalıklarından ve kanserden korunmaya yardımcı etkilerini de göz ardı etmemek gerekir. Tam da narenciye mevsiminde olduğumuz bugünlerde, mutfağınızı güçlendirmenin tam zamanı!



NARENCİYE

Limon, portakal ve mandalina gibi C vitamini bakımından zengin gıdaların kış aylarında bolca tüketilmesi, gripten korunmanın en iyi yollarından biridir.



EKİNEZYA

Ekinezya; özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında ve öksürük damlalarında önemli bir kaynak olarak kullanılan, üst solunum yolları tedavisinde etkili bir bitkidir. C vitamini ve flavanoidler gibi antioksidanlarca zengin bu besin, çay olarak tüketildiğinde de gribe karşı koruyucu etki yaratmaktadır.



KİVİ

Günlük C vitamini ihtiyacınızı bir adet kivi ile hem de fazlasıyla karşılayabileceğinizi biliyor muydunuz? Araştırmalar, kivinin aynı zamanda uyku kalitesinin artmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.