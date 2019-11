İltihapla mücadele için zeytinyağlı salata yiyin

Akdeniz diyeti, vücuttaki iltihaplanma seviyesini azaltabilir. Akdeniz diyetinde tüketilen kepekli gıdalar, zeytinyağı, yağlı balık ve sebzeler iltihaplanmayla mücadele eder

Enflamasyon ya da diğer adıyla inflamasyon; vücutta çeşitli yaralanmalar ve enfeksiyon, aslında tam dilimize tercüme edildiğinde iltihap olarak da adlandırılır.

Yapılan araştırmalar, uzun süre geçmeyen iltihaplar yani kronikleşen iltihapların sebeplerinin başında stres, sigara ve uykusuzluk geldiğini gösterir. Peki enflamasyonu azaltmak için neler yapılmalı?

Enflamasyonun uzun süre devam etmesi, vücudun kronik hastalık gibi sorunlarla karşılaşacağının göstergesi olarak kabul edilebilir.

Uzun süren eflamasyonlarda en sık rastlanan hastalıkların ise yüksek tansiyon ve inme ile bağlantısı olduğu gözlemlendi.

Aslında düşünsenize; bedeninizin sürekli bir yerinde savaş var, yani temelde o savaş için belirli bir stres faktörü devrede oluyor. Dolayısıyla enflamasyonun aslında damar sağlığı için olumsuz etkileri araştırmalarda gündeme geliyor.

Araştırmalara göre yiyeceklerimiz, bedenimizde gerçekleşen reaksiyonlarda doğrudan etkiye sahip. Neticede bedenimizin adeta işlemesi için yenilen gıdalar, oluşan kimyasal reaksiyonlarda doğrudan rol oynuyorlar. Örneğin Akdeniz diyetinin iltihaplanma seviyesini azaltabildiği gösterilmiştir, bununla birlikte doğrudan enflamasyonla mücadele diyetlerini de biliyoruz. Günlük yaşam tarzı olarak adlandırabileceğimiz Akdeniz diyeti içerisinde tüketilen kepekli gıdalar, zeytinyağı, baklagiller, yağlı balık ve sebzeler iltihaplanmayla mücadelede ve iltihaplanma seviyelerini aza çekmede oldukça etkilidir.



SOĞAN, SARIMSAK VE TAM TAHILLAR!

SOĞAN ve sarımsağın yanında tam tahıllı gıdaların tüketimi muhteşem bir etki göstererek bu gıdalardaki çinko emilimini artırıyor. Bu besinlerin beraber kullanımı normale göre çinko eğilimini 3 kata kadar artırabilir. Yapılan araştırmalara göre çinko takviyesi alan yaşlılarda enflamasyonla ilişkili olduğu bilinen damar sertliği, kanser, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda yüzde 66'a varan azalma gözlemlenmiştir.



YEŞİL YAPRAKLI BESİNLER

ARAŞTIRMALAR, yeşil yapraklı sebzelerle sağlıklı bir yağın birleşmesinin A vitamini, K vitamini ve lutein gibi antioksidanların emilimini artırabildiğini gözlemlemiştir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan lutein gözlerdeki iltihabı azaltırken, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan dejeneratif hastalıkların da önlenmesine yardımcı olur. Doğal antioksidan olan A vitamini ve hatta çeşitli kanserlerde olumlu etkisi olan K vitamini gibi maddelerin de emilimini bu şekilde artırıp faydalarından daha fazla yararlanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağlı bir salata yeme zamanı!



MERCİMEK VE LİMON

YILLARDAN beri gelen ve mutfak kültürümüzde önemli bir yeri olan, ayrıca adeta şifa niyetine içtiğimiz bol limonlu bir mercimek çorbası tahmin edilenden daha yararlıdır. Demir eksikliği olanlarda, sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin demir kullanımı azalır. Gıdalardaki demiri sindirim sistemimizden bedenimize alabilmemiz için C vitaminine ihtiyaç duyarız. Dolayısı ile C vitamini kaynağı olan limon, mercimek ve fasulye gibi demir bakımından yüksek gıdalar tüketmeye özen gösterirsek bu sorunun üstesinden gelmek için önemli bir adım atmış oluruz.