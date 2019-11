Sağlıklı saçlar için yumurta yiyin

Yumurta, yüksek miktarda biyotin ve protein kaynağıdır. Biyotin, saç köklerini beslemeye yarar. Yumurta tüketimi saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, saçlara giden yol, genetik yapınızın dışında çevresel faktörler ve yiyeceklerden de geçiyor. Her bir besinde farklı mineraller ve vitaminler bulunur ve bunlar arasında saça iyi gelenler de elbet vardır.

Yumurtadan fasulyeye kadar birçok farklı gıda, içlerinde bulundurdukları değerlerden dolayı saça iyi gelir.

D vitamini bakımından zengin olan yumurta sarısı, araştırmalara göre günlük D vitamini değerinin yüzde 10'unu karşılar. Yumurta, yüksek miktarda biyotin ve protein kaynağıdır.

Biyotinin saç köklerini beslemeye faydası olduğu olduğu gözlemlenmiştir. Yumurta tüketimi, saçların daha sağlıklı olmasına ve daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.



HAFTADA 2 GÜN YAĞLI BALIK TÜKETİN

Ani kilo kayıpları, yağ bakımından zengin olmayan yiyecek tüketimi ve yetersiz sebze- meyve alımı başta olmak üzere alınmayan, eksik ya da yanlış şekillerde alınan besinler; sağlıksız saçlara ve saç dökülmelerine yol açar. Proteinin zaten önemli bir kaynak olduğunu söylüyoruz ve kadınların günlük 50 gram protein almaları gerekiyor. Yağlı balıklar, ayrıca saç kökünü çevreleyen yağ dokuyu kalınlaştırmak ve saçı beslemek için D vitamini, Omega-3 ve linoleic asit gibi yağ asitlerini içerirler. Sağlıklı saçlar için de en az haftada iki gün balık yemenizi tavsiye ederim.



OMEGA DOSTU KURUYEMİŞLER

Fındık tüketiminin kaslara ve kalbe çok iyi geldiği bilinir.

Bunun yanı sıra; 2015 yılında Kozmetik Dermatoloji Tıbbi Literatür kaynağında yayınlanan dermatolojik araştırmalara göre; kuruyemişlerde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri, saç dökülmesini azaltmaya ve saç uzamasına yardımcı olur. Kuruyemişler; aynı zamanda B vitamini, magnezyum, çinko ve E vitamini gibi önemli maddeleri almamızı sağlayan, ancak kalorisine biraz olsun dikkat etmemiz gereken önemli besin kaynaklarından biridir. Diğer bir bakış açısı ile, saçlarımıza veya saçlı derimize de bunların yağlarını da sürmüyor muyuz?



TEPEDEN TIRNAĞA YEŞİLLİK

Fasulye; lif, demir, bitkisel protein, selenyum, folik asit ve çinko bakımından oldukça zengin bir bakliyat olup yine saçınızın besin kaynağı gibi etki edebilir. Fasulye, ıspanak gibi yeşillikler her yerde ve her zaman menümüzde olmalıdır. 'Tepeden tırnağa' diye tabir ettiğimiz durum, tam da yeşilliklere nerede ihtiyacımız olduğunu anlatmak için kullanılabilir.



MASAJLA DAHA SAĞLIKLI SAÇLARA SAHİP OLMAK MÜMKÜN

SAÇ derisine masaj yapmak, kan dolaşımını artırarak saçların daha sağlıklı bir hal almasına yardımcı olabilir. Kan dolaşımının artması , kafa derisinde daha fazla oksijen dolaşımını sağlar. Masaj için benim en basit bulduğum formül, duş başlığının ayarını tazyikli hale getirip kafamda tutmak. Ama sizler besleyici serumlar veya doğal yağlar ile saç köklerini çekiştirmeyecek şekilde dairesel hareketlerle saç diplerinize masaj yapabilirsiniz.



AŞAĞIDAKİ maddelerin doğru kombinasyonu, daha gür ve hızlı uzayan saçlara sahip olmak için önemlidir:

Demir

B Vitamini

Protein

A, C, D ve E Vitaminleri

Magnezyum

Çinko