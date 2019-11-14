Kalp yetersizliğinde grip hayatı tehdit edebilir

Paçavra hastalığı olarak anılan grip, sağlıklı kişileri çok etkilemese de bağışıklık sistemi baskılanan ya da güçsüz olanlar için öldürücü dahi olabilir

Bir sabah aniden griple veya soğuk algınlığı ile güne başlamak gerçekten hiç hoş bir durum değil. Ani başlangıçlı ateş, boğaz ağrısı, üşümetitreme, bedeninize yayılan kas ve eklem ağrıları yüzünden günlük rutininizi aniden bir kenara koyma isteği gribe yakalanan herkes için normal bir durum.

Gribe, boşuna paçavra hastalığı demiyorlar. Grip olan çoğu insan tıbbi bakıma veya antiviral ilaçlara ihtiyaç duymayacak hafif bir hastalığa yakalanmıştır ve iki haftadan daha kısa sürede iyileşir.



HASTANE YATIŞI GEREKİR

Her ne kadar hastaların çoğu iki haftadan daha kısa bir sürede gripten kurtulsalar da bazı yüksek riskli kişilerin, hastaneye yatışına yol açabilecek zatürre veya bronşit gibi daha ciddi bir hastalık haline gelmesi de olasılıklar içerisindedir. Öyle ki, bizler için tedavi olmamış bir orta-ileri seviye mitral kapak yetersizliği hastası için gribe yakalanmak, hayatını tehdit edebilecek bir hastalık durumunu beraberinde getirir. Yüksek risk sınıflaması, Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırmalar ile hastalığa yakalanma ihtimali ve komplikasyon ihtimalinin eş zamanlı artış gösterdiği grupların tanımlanması ile hazırlanmıştır. Bu sınıflamaya göre 4 temel grubun daha dikkatli bir şekilde grip sezonuna girmesini tavsiye edilmektedir.

Bu gruplar şöyledir:



2 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR

Gribin, daha büyük çocuklara veya yetişkinlere kıyasla 5 yaşın altındaki çocuklarda tehlikeli bir hastalığa dönüşme olasılığı yüksektir. Bu çocukların bağışıklık sistemleri gelişmekte olduğundan, enfeksiyonlarla mücadelede oldukça zayıftırlar.



65 YAŞ ÜZERİ ERİŞKİNLER

Yaşlandıkça, bağışıklık sisteminiz zararlı mikroplardan kurtulmak için daha zorlu bir mücadeleye girer ve bu sebeple daha fazla kronik bir sağlık sorunu geliştirebilirsiniz.

Bu durum gribe yakalanma olasılığınızı artırdığı gibi bronşit, zatürre veya viral gribin üzerinde ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gibi komplikasyonlar geliştirme ihtimalinizi de arttırmaktadır.

Bu nedenle 65 yaş üstü kişilerin, grip aşıları için yüksek öncelikli bir grup olduğu düşünülmektedir.



KRONİK HASTALIĞI OLANLAR

Astım, kalp-damar veya kapak hastalığı, kalp yetersizliği, KOAH, diyabet, kan, karaciğer veya böbrek hastalıkları gibi kronik bir sağlık sorununuz varsa, grip kaynaklı komplikasyon geliştirme riskiniz diğer hastalara göre daha yüksektir. Komplikasyonlar; zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları olabilir.



HAMİLE KADINLAR

HAMILELIK, kadınları bronşit veya zatürre gibi griple ilgili komplikasyonlara daha yatkın hale getirir. Bununla birlikte dolaşımda, yani kalpte ve akciğerlerde önemli değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler; artan kan hacmi, kalp performansı, solunum yapısı, dokularda ödem ve doğrudan bağışıklık sistemi zayıflaması olarak sıralanabilir. Gribin bu kompilasyonları aslında başlı başına ciddi birer hastalık oldukları için bu durumlar hamileleri düşük, prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi risklerle karşı karşıya bırakabilir.