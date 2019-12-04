DASH diyetiyle tansiyonu düşürmek mümkün

Muz, kivi, sarımsak, somon, avokado ve narın yüksek tansiyonun düşmanı olduğunu biliyor musunuz? Hipertansiyonu durduran DASH diyeti; meyve, sebze ve liften zengin beslenmeyi öneriyor

Yüksek tansiyon denince akla ilk tuz ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiği gelir. Bununla birlikte mutlaka tüketilmesi gereken besinler de var. Hipertansiyon hastaları için potasyum, kalsiyum, magnezyum ve C vitamini alımı son derece önemli. Beslenme şeklini kan basıncını yönetmek için özel olarak tasarlanmış DASH (hipertansiyonu durdurmak için beslenme yaklaşımları) diyeti ile değiştirmek, hipertansiyon düşmanı vitamin ve minerallerin alımını kolaylaştırır.



BİTTER ÇİKOLATA YİYİN

DASH diyeti; birçok sebze, meyve, az yağlı süt ve lif bakımından zengin yiyecekleri tüketmeyi vurgular. Az yağlı veya yağsız yoğurt, muz, kivi, çilek, böğürtlen, yeşil yapraklı sebzeler, pancar, sarımsak, tatlı patates, yulaf ezmesi, somon, avokado, nar, kinoa, turpgiller (özellikle brokoli), şeftali, nektarin, kırmızı biber, tuzsuz kabak çekirdeği, bitter çikolata, zeytinyağı, Antep fıstığı gibi...

Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda ya da hafif mevsimsel rahatsızlıklarla karşılaştığımızda, çoğumuz eczanelerin ya da doktorların kapısını çalarız. Çözümü hemen ilaçlarda ararız. Çoğu insan ilaç almanın, sıkıntı veren durumlardan kurtulmanın tek yolu olduğunu düşünür. Ancak ilaçların belli yan etkileri olduğu unutulur. Bahsettiğim durumlar için aslında çözümün mutfağınızda olduğunu söylesem...

ZENCEFİL: Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Bulantı, kusma, şişkinlik ve krampları hafifletir. Araştırmalar, zencefildeki bileşenlerin direkt olarak mide ve bağırsaklarda çalıştığını göstermiştir. Zencefili yemeklerde baharat olarak ya da çiğneyerek kullanabilirsiniz.

SİRKE: Salataların vazgeçilmezi sirke, cildiniz için de vazgeçilmeziniz olabilir. Özellikle siğillerden şikayetçiyseniz, günde birkaç kez pamuk yardımı ile siğil üzerine sirke sürebilirsiniz. Sirke eğer çok yakarsa, biraz suyla seyreltmek işe yarayabilir. Siğillere, cildin üst katmanında oluşan viral bir enfeksiyon neden olur. Sirkedeki asit de bu enfeksiyonla savaşır.







SARIMSAK: Sarımsak kesinlikle soframızdan eksik etmememiz gereken bir besin kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirici etkisi birçok çalışma ile kanıtlandı. Her ne kadar koku sorunu oluştursa da çiğ tüketilmesi tavsiye ediliyor.

TAM YAĞLI SÜT: Özellikle kadınlar ve mutfakta çok vakit geçirenler ufak kazalarla karşılaşmışlardır. Hele bir de biraz sakarlık varsa, yanıklardan korunmak pek de kolay olmaz. Basit yanıklar için dolabınızda tam yağlı süt bulundurmak müdahalenizi kolaylaştırabilir. Sütteki protein, cildin kendini onarmasına, yağlar da cildi nemlendirmeye yardımcı olur.



DİZ AĞRISI ÇEKEN HAREKET ETMELİ

Beden ve ruh sağlığı için egzersizin önemi büyük. Ancak özellikle diz ağrısı çekenler egzersizi pek tercih etmiyorlar. Hatta hareketsiz kalmanın daha iyi geleceğini düşünüyor olabilirler. Bu son derece yanlış bir inanış. Aksine diz ağrısı çekenlere hareketsiz kalmamaları ve kendilerini zorlamadan mutlaka egzersiz yapmaları tavsiye ediliyor. Zira hareketsiz kalmak, diz ağrısını daha da kötüleştirebiliyor.