Kolesterolünüzü elma yiyerek düşürün

Bazı besinlerin düzenli tüketimi kolesterol seviyenizi düşürebilir. Elma da bunlardan biridir. Elma, atardamarların iltihaplanmasına neden olan oksitlenmeye karşı çıkabilecek antioksidanlarla doludur

Statin grubu ilaçlar, yüksek kolesterolü dengelemek için ilk başvurulan ilaçlar oluyor. Ancak kolesterolünüzü düşürmek için yediklerinize dikkat etmeniz gerektiğini daha önceki yazılarımda da vurgulamıştım. Eğer beslenme şeklinizi değiştirmeye karar verdiyseniz işte size bazı ipuçları…

YULAF: Ulusal Lipid Birliği'ne göre günlük 5-10 gram arası çözünür lif almak, kolesterolünüzü 11 puan kadar düşürebilir.

YAĞLI BALIK: Amerikan Kalp Derneği'ne göre; yüksek kolesterolü olanlar haftada bir somon, alabalık, uskumru, ringa balığı ya da ton balığı gibi yağlı balık tüketmeli. Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, trigliseritleri geliştirmeye yardımcı olur.

KURUYEMİŞ: Fındık, ceviz, badem ve Antep fıstığı gibi besinler doymamış yağlar, omega-3 yağ asitleri, lif, E vitamini ve bitki sterolleri içerirler. Bu besinlerin düzenli tüketiminin kolesterol seviyesini düşürmesiyle ilgili Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde 60'tan fazla inceleme yayımlandı. Kalorisi yüksek bu besinleri kararında tüketmekte fayda var.



GÜNDE YARIM FİNCAN BAKLAGİL TÜKETİN

YEŞİL ÇAY: Japon araştırmacıların 1994 yılında 40 binden fazla yetişkinle başladıkları ve yeşil çayın etkilerinin incelendiği çalışmaya göre, yeşil çayın içerdiği güçlü bir antioksidan madde olan kateşin, kolesterol üretimini ve emilimini engelliyor.

BAKLAGİLLER: 6 hafta boyunca günde yarım fincan fasulye veya baklagil tüketmek, kolesterolünüzü yüzde 5 oranında düşürebilir.

BİTTER ÇİKOLATA: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; bir ay boyunca bitter çikolata tüketenlerin, kötü kolesterol seviyelerinin düştüğü, iyi kolesterol seviyelerininse arttığı görüldü. Bitter çikolata antioksidan etkiye sahip faydalı bileşikler içerir. Ancak yüzde 70 ya da daha yüksek oranda kakao içeren çikolatalar tercih etmelisiniz.

LAHANA: Lahana gibi yeşil yapraklı bazı sebzeler, safra asidine bağlanarak karaciğerin daha fazla yağ yakmasına yardımcı oluyor. Bu da kolesterolü düşürüyor.

ELMA: Elma mükemmel bir pektin kaynağıdır ki bunun da kolesterolü düşürdüğü bilinir. Ayrıca atardamarların iltihaplanmasına ve tıkanmasına neden olabilecek kolesterolün oksitlenmesine karşı antioksidanlarla doludur.



KESİNLİKLE YEMEMENİZ GEREKENLER

Kızartılmış yiyecekler

Şekerli tatlılar

Yağlı etler

Trans yağ içeren yiyecekler

Paketli gıdalar

Fast food