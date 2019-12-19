Veganlar D vitaminini besinlerden almalı

Ofis çalışanları, koyu tenliler ve veganlar D vitamini eksikliği riski altında. Hayvansal gıda tüketmeyen veganlar ve vejetaryenler beslenmelerine bu açıdan çok dikkat etmeliler

Vücudun güçlü ve sağlıklı kemikler oluşturabilmesi için D vitaminine ihtiyacı var. Ancak maalesef çoğumuz yeterli miktarda D vitamini alamıyoruz. 2011 yılında Nutrition Research dergisinin yayımladığı çalışmaya göre, küresel olarak 1 milyar insan yeterli olarak D vitamini alamıyor. Yetersiz beslenme denildiğinde aklınıza fazlasıyla zayıf olmak gelmesin. Vücudun ihtiyacı olan maddeleri düzenli ve dengeli bir şekilde alamamaktan bahsediyorum. İster bir deri-bir kemik, ister obez, ister normal olun, bu yeterli beslendiğiniz anlamına gelmiyor. Vücudun ihtiyacı olan maddeleri alamaması göz ardı edilebilecek bir durum değil. Bu maddelerden biri de D vitamini.



RİSKLİ GRUPTA OLABİLİRSİNİZ

D vitamini seviyesini teşhis etmenin en iyi yolu kan tahlili yaptırmaktır. 'Sadece bunun için doktora mı gidilir?' diye düşünmeyin. Eğer risk altındaki gruplardansanız buna kesinlikle değer.



55 YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLER

Yorucu iş hayatını geride bırakmış, emekliliğin, torunlarınızla vakit geçirmenin tadına varıyor olabilirsiniz. Bazıları için aktif olmak, evden dışarı çıkmak zorlaşabilir. Buna bağlı olarak da gençliğimizde aldığımızdan daha az D vitamini alırız. Üstelik Kanada'da yapılan bir çalışmaya göre yaşlanan cilt, D vitaminini etkili bir şekilde sentezleyemez. Ayrıca çalışmanın sonucu, kalça kırığı olan yaşlı Amerikalıların yüzde 50'sinin D vitamini seviyesinin düşük olduğunu ortaya çıkardı. Günlük olarak D vitamini almak, deyim yerindeyse hayati önem taşıyor.



OFİS ÇALIŞANLARI

Eğer mesainizi ofiste geçirmeniz gereken bir işte çalışıyorsanız, güneşi görme şansınız oldukça düşük. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre güneş ışığına maruz kalmayı kısıtlayan mesleklere sahip kişilerin yeterli D vitamini almaları pek mümkün değil.



KOYU TENLİLER

Bazı raporlar, siyah olarak tanımlanan kişilerin beyaz olarak tanımlanan kişilere kıyasla D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Nedeni de koyu tenli kişilerin en üst deri tabakalarında daha fazla melanine sahip olması ve vücudun güneş ışığından D vitamini üretimini zorlaştırması. Eğer koyu tenliyseniz, D vitamini için güneş yerine besinsel kaynaklara yönelmelisiniz.



VEGANLAR VE VEJETARYENLER

Yabani somon, yumurta sarısı gibi hayvansal ürünlerin çoğu D vitamini içeren yiyeceklerdir. Vitamin takviyeli çoğu yiyecek süt bazlıdır, bu nedenle veganlar ve vejetaryenler beslenmelerine bu açıdan dikkat etmezlerse, D vitamini eksikliği yaşayabilirler.



D VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

Doğal ortamlarında yetişen balıklar

Sığır eti, karaciğeri

Yumurta sarısı

Yağsız veya az yağlı süt

Yoğurt

Badem sütü

Portakal suyu

Kahvaltılık gevrekler

Yulaf ezmesi

Peynir