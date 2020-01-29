Tatlı krizini doğal şekerle yenin

Kuru meyveler, bazı baharatlar ve sebzeler tatlı krizlerine derman olabilir. Pastadan tencere yemeklerine kadar her tür yiyeceğe eklenen kuru meyveler şekeri aratmaz

Çok fazla şeker sağlığınız için iyi değil, bunu zaten biliyorsunuz. Obezite, metabolik bozukluklar, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kronik enflamasyon ve karaciğer yağlanmasının kapılarını açar. Tüm bu hastalıklardan korunmak için şekeri kesmek ilk adım sayılabilir. Tabii sadece çayınıza koyduğunuz ve yediğiniz tatlılardaki şekerden bahsetmiyorum. Aklınıza bile gelmeyecek düzinelerce işlenmiş üründe şeker bulunuyor. Şeker yiyeceklere lezzet katıyor elbette ve birçok kişi yemek zevkinden vazgeçmek istemiyor. Ama şeker alımını keserek, en azından azaltarak da damak zevkinizi koruyabilirsiniz.



DOĞAL ŞEKERLERİ DENEYİN

Meyve, tahıl ve süt bazlı ürünlerde doğal olarak şeker bulunduğu artık biliniyor. Üstelik bu gıdalar zengin besin değerleri ile de sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazları. Herhangi bir sağlık sorunu ya da alerjiniz yoksa doğal şeker içeren ürünleri gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Sorun, şeker gıdaya sonradan eklendiğinde çıkıyor. Amerikan Kalp Derneği'ne göre erkekler için günde maksimum 9, kadınlar için 6 çay kaşığı ilave şeker alınmalı. Her gün sadece bir kutu gazlı içecek tüketen biri yaklaşık 17 çay kaşığı şeker almış oluyor, bu da ayda 4.5 kilogram ek şeker demek.

Şeker alımınızı azaltmak için ilk adım, işlenmemiş gıdalardan oluşan çok yönlü besleyici bir diyete başlamak olabilir. 'Ya lezzet?' derseniz, onun için de ufak tüyolar vereceğim.



BAHARATLAR: Yemeğinize baharat eklemek sandığınızdan fazla lezzet verebilir. Tarçın, Hindistan cevizi, karanfil, zencefil, yenibahar ve kakule genellikle tatlılık ile ilişkilidir.

VANİLYA ÖZÜ: Aroması nedeniyle yiyecekleri daha lezzetli hale getirebilir. Araştırmalar bu tezi doğruluyor. Badem veya portakal özü gibi diğer özütleri de kullanabilirsiniz.

MEYVELER: Ah bu tatlı krizleri… Atlatmanın en doğal yolu da meyveler. Çiğ meyveyi, salatalara doğrayarak, yoğurt, süzme peynir veya tahılla karıştırarak kendi doğal tatlınızı yapabilirsiniz. Sıcak bir tatlı isterseniz de meyveleri karamelize edip tüketebilirsiniz.

SEBZELER: Bazı sebzeler de şeker içerir. Özellikle patates ve havuç gibi kök sebzeler tatlı düşkünlerini mutlu edebilir.



KURU MEYVELER:

Kuru incir, kuru kayısı, hurma, kuru üzüm gibi kuru meyveler de tatlı krizlerinize derman olabilir. Pastalardan tencere yemeklerine kadar her tür yiyeceğe eklenebilir ve şekeri aratmaz. Tabii kuru meyvelerin yüksek kalorili olduğunu unutmayın. Ayrıca satın alırken etiketlerini mutlaka okuyun.



ETİKET OKUYUN!

Satın aldığınız ürünlerin içeriklerinde bunlar yazıyorsa, işlenmiş şeker tüketiyorsunuz demektir:

* Mısır şurubu veya yüksek fruktozlu mısır şurubu

* Fruktoz, dekstroz, sükroz ve – roz ile biten diğer kelimeler

* Ham, şeker pancarı, şeker kamışı veya malt şekeri

* Nektar, meyve nektarı veya konsantre meyve suyu



TUZA DİKKAT!

Tabiiki tatsız tuzsuz beslenin demiyorum, ama şekeri azaltırken, lezzet bulmak için tuzu artırmayın. Çok fazla sodyum, başka sağlık problemlerine neden olabilir.