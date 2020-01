HALİT YEREBAKAN

‘Sistem 20’, yaşam tarzınızı düzenlemeye yönelik bir plandır. Bu sistemde, kahvaltıyı uyandıktan üç saat sonra yapmalısınız

Son bir haftadır Dr. Mehmet Öz'ün 'kahvaltıyı yasaklıyorum' demesinin etkileri devam ediyor. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden onlarca soru alıyorum. Bu yazımda da kahvaltı konusuna açıklık getirmek istedim. Kahvaltıyla ilgili kafalar biraz karışmış durumda. Biz doktorlar olarak her zaman kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söyleriz. Bu doğru, kahvaltı hâlâ günün en önemli öğünü. Ne demiş bir atasözü: 'Kahvaltını krallar gibi et, öğlen yemeğini dostunla paylaş, akşam yemeğini düşmanına ver.' Dr. Öz'ün 2020 yılına özel hazırladığı 'Sistem 20' adlı plan, kahvaltıyı tamamen hayatınızdan çıkarmak üzerine kurulu bir plan değil. Kahvaltıyı tabii ki yapın, ama uyandıktan 3 saat sonra... Yani öğününüzün adı 'geç kahvaltı' olsun.



UYANIP HEMEN YEMEYİN

Kahvaltı, metabolizmayı başlattığı için önemli bir öğün. Kahvaltıyı atlamak, gün içinde kalori yakımını azaltır ve günlük işlerde gerek duyulan enerji ihtiyacı karşılanamaz. Ancak kahvaltıyı kalkar kalkmaz yapmak da hareketleri azaltıyor. Araştırmalarca da doğrulanan, kahvaltıyı uyandıktan birkaç saat sonra, gerçekten açlık hissedildiğinde yapmak. Şimdi diyeceksiniz ki; 'Ama uyandığımda aç oluyorum." Burada önemli olan 'Sistem 20' planını iyi anlamak. Çünkü geç kahvaltı bu planın bir parçası ve bu plan doğru uygulanırsa sabahları aç uyanmazsınız.



20 KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Öncelikle 'Sistem 20'; bir diyet programı değil, yaşam tarzınızı düzenlemeye yönelik bir yaklaşım. Beslenme, uyku, egzersiz ve zihin sağlığı konularına iyileştirmeler ve düzenlemeler getirerek, yaşam tarzınızda zamanla büyük sonuçlar elde edebileceğiniz küçük değişiklikler içerir. Sistem 20, yaşam tarzınızı 20 ana adımda düzenlemeyi hedefler. Ayrıca bu yöntemle 20 kilo kaybedebilir ve sağlık risklerinizi yüzde 20 azaltabilirsiniz.



YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRECEK 20 ANA ADIM

1 Her gün aynı saatte uyanın.

2 Güne birkaç dakikalık meditasyon ve germeesneme egzersizleri ile başlayın.

3 Kardiyo egzersizleri yapma alışkanlığı edinin.

4 Sabah kahvenize Hindistan cevizi yağı gibi MTC içerikli yağlar ekleyin.

5 Her akşam 19.00 itibariyle yemek yemeyi bırakın.

6 Yemek yemeye 11.00 itibariyle başlayın.

7 İlk öğün ile son öğüne yeşillik ve protein ekleyin.

8 Öğle veya akşam yemeğine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

9 İlave şekeri beslenme düzeninden çıkarın.

10 Düşük karbonhidratlı atıştırmalıkları tercih edin.

11 Tatlı ihtiyacı için dondurulmuş yaban mersini veya üzüm tercih edin.

12 Haftada 1 gün kendinize izin verin.

13 Saat 15.00'ten sonra kafein almayın.

14 Yatmadan 1 saat önce telefonunuzu kapatın.

15 Her gün 1 dakika boyunca plank egzersizi yapın.

16 Bel çevrenizi 90 cm'nin altında tutmayı hedefleyin.

17 Kan basıncınızı 120/80'de tutun.

18 Açlık kan şekerini 100'ün altında tutmayı hedefleyin.

19 LDL kolesterol seviyenizi 100'ün altında tutmayı hedefleyin.

20 RealAge yani gerçek yaşınızı 2 yaş düşürmeyi hedefleyin.