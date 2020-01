Kahvaltı yerine brunch yapın

Yıllarca diyet yapmak ne kadar mümkün? Ama Hollywood dünyası hep ince ve fit! Bunun sebebi aralıklı oruç. Yani akşam 7 ile sabah 11 arasında bir şey yemeyip geç kahvaltı yapmalısınız

Dr. Mehmet Öz, "Kahvaltıyı yasaklıyorum" dedi ve hem Amerika'da, hem de Türkiye'de trend topic oldu. Bence diyet yapmak artık tarih oldu; son 10 yıla baktığım zaman kesin kararım diyetlerin artık çok işe yaramadığı… Bugüne kadar öğrendiğiniz bütün o diyetleri unutmanızı istiyorum.

Hızlıca kilo vereceğinizi söyleyen bütün o diyetleri unutun ve bunun yerine 2020'de sağlığınızı kendi elinize alın. Sizin için Dr. Öz ile birlikte 'Sistem 20' adlı yeni bir plan oluşturduk. Sistem 20, aslında kilo kaybından ziyade bir yaşam tarzı değişikliği…

Bu planda, 'Intermittent Fasting' yani 'Aralıklı Oruç' uyguluyorsunuz. Aslında bu beslenme şeklini Hollywood yıldızlarından öğrendik. Amerika'daki bütün starlar artık bu beslenme şeklini uyguluyor. Siz de görüyorsunuz, genelde hepsi fit ve ince… Sürekli diyet yapmaları mümkün değil, hem de çok sıkıcı öyle değil mi? Ama bu sistemle hep normal yemek yiyorlar, hem de formda kalıyorlar. Dr. Öz de ilk olarak arkadaşı Hugh Jackman'dan öğrendi bu beslenme şeklini, o da vücut geliştiren sporculardan öğrenmiş. Sonunda doktorlar da kabul etti.

The New England Journal of Medicine'da yayınlanan klinik çalışmalar da aralıklı oruç tutmanın obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kanserler ve beyin sağlığı için faydalı olduğu gösterildi. Kilo kaybetmeseniz bile tüm hastalıklardan korunabiliyorsunuz. Sistem 20'de akşam 7 ile sabah 11 arası yemek yok. Aradaki 8 saat içinde yemek yiyin.



KALKAR KALKMAZ YAPILAN KAHVALTI HAREKETİ AZALTIR

Son yapılan çalışmalardan sonra uzmanların çoğu, kahvaltının isteğe bağlı olması gerektiğini söylüyor. 10.000 sene önce insanlar yani atalarımız uyandıklarında kahvaltı etmezlerdi, böyle bir alışkanlıkları yoktu… Gene de bir sürü hareket ederlerdi, avlanırlardı… Sabah kalkar kalkmaz yemek yerseniz hareketleriniz de azalıyor. Ben sabahları yemek yemeden bir sürü işimi hallediyorum. Enerjim de gayet iyi. Pek çok insan, sabah uyandığında aç olmasa bile kahvaltı yapıyor. Aslında her gün aynı saatte yatıp kalkın ve yatmadan en az üç saat önce hiçbir şey yemeyin… 12 saat açlık önemli, geç saatte yiyip yattığınız zaman bağırsaklarınız uyumuyor, çalışmaya devam ediyor ve hormon dengesizliği oluşuyor. Sabahları açlık hissediyorsanız, akşam geç saatte yediğiniz yemek yüzündendir muhtemelen. Gece geç yenen sağlıksız, yüksek karbonhidratlı besinler vücudun insülin direncini düşürüyor ve ertesi sabah aç uyanıyorsunuz. Sistem 20'nin detaylarını Doktor Öz ve Ekibi adlı YouTube kanalımızda paylaşacağız. Ayrıca kanalda, kolaylıkla yapabileceğiniz yemek tarifleri de olacak.



YEMEK DEĞİL SAAT ÖNEMLİ

Kahvaltıyı atlayın, unutun ve ilk yemeğinizi 11'den önce yemeyin. Kahvaltı yerine brunch yapın… Yani kahvaltı yapmaya devam edin ancak zaman olarak kalkar kalkmaz değil, biraz acıkınca yani gerçekten aç olduğunuzda ilk öğünü yiyin.