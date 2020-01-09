3 günden fazla süren ateşte doktora gidin

Her yıl dünya genelinde 400 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Son 10 yılın en kötü grip mevsimi yaşanıyor. Eğer ateşiniz üç gündür düşmüyorsa doktora gidin

Kuş gribi, domuz gribi ve at gribi derken, yıllar içinde grip virüsü farklı şekillerde karşımıza çıktı. Özellikle 2000'li yılların başından bu yana kış aylarını korkuyla geçirmemize sebep oluyor. Bu korku yersiz değil. Zira her yıl dünya genelinde ortalama 400 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlara göre son 10 yılın en kötü grip mevsimi yaşanıyor. Hatırlarsınız, 2017- 2018 yıllarında grip oldukça ölümcül bir hal almıştı. Bu yılki grip sezonunun da en az iki sezon öncesi kadar şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde grip virüsü nedeniyle hastaneye başvuru sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Eğer hâlâ grip aşısı yaptırmadıysanız çok geç değil. Bir öngörüye göre Ocak ve Şubat aylarında da salgınlar şiddetli bir şekilde devam edecek.



ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Soğuk algınlığı ile karıştırılan grip genellikle birden ortaya çıkar ve şiddetli olur. Yüksek ateş, kas ağrıları, burunda akıntı veya tıkanıklık, boğaz ağrısı, öksürük, titreme, terleme, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerin bir kısmı veya tamamı gribe yakalanmış kişilerde görülebilir. Sağlıklı insanlar genellikle virüs geçtikten sonra bu belirtilerden kurtulur. Ancak komplikasyon riski yüksek olanlar için ölüme sebep olabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Sinüs ve kulak enfeksiyonları, zatürre, bronşit, astım krizleri ile kalp, beyin veya kas dokuları iltihabı, çoklu organ yetmezliği ve kalp hastalığı gibi durumların kötüleşmesi, grip virüsünün tetikleyebileceği durumlardan. Özellikle üç günden fazla süren yüksek ateş, nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, sürekli öksürük, aşırı balgam ve baş dönmesi gibi belirtiler olduğu zaman doktora görünmek için hiç vakit kaybetmeyin.



Grip virüsüne karşı savunmasız gruplar



0-4 yaş arası çocuklar

65 yaş üstü yetişkinler

Huzurevi veya bakım merkezi gibi tesislerde yaşayanlar

Hamile veya yeni doğum yapmış kadınlar

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Kronik bir hastalığı bulunanlar

Aşırı kilolu olanlar



Hasta dolu bir evde sağlıklı kalmak için...



Kendinizi korumaya grip aşısı olarak başlayın.

Kullandığınız eşyaları kimseyle paylaşmayın. Özellikle bardak, mutfak eşyaları, diş fırçası vb.

Paylaşmak zorunda olduğunuz eşyaları temizleyin. Havlu, uzaktan kumanda, elektronik eşyalar, kapı kolları, oyuncaklar vb.

Düzenli ve doğru şekilde ellerinizi yıkayın.

Ellerinizi ağız, burun ve göz çevresine dokundurmayın. Evinizde hasta biri varsa temizlik yaparken eldiven giyin.

Ellerinize dezenfektan uygulayın.

Evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin.