Otomatiğe bağla 20 günde zayıfla

Son yıllarda dünyada yükselen bir trend olan Otomatik Pilot diyetinde bazı istisnalar hariç ‘Şunu ye, bunu yeme’ demek yok. ‘Günün 8 saati ye, 16 saat yiyecekten uzak dur’ formülü var. Kendinizi yormadan ne kadar sağlıklı ve hızlı kilo verebildiğinize inanamayacaksınız

Ah bu fazla kilolar... Bir türlü kurtulamıyorsunuz değil mi? Denediğiniz diyetler zor, etkisiz ve hatta sağlığınıza zararlı olabilir. Şimdi tam hayallerinizdeki gibi bir diyetle tanışacaksınız; otomatik pilot diyeti.

Otomatik pilot diyeti ile basit, etkili, hızlı ve sağlığınıza zarar vermeden 20 günde kilo verebileceksiniz. Otomatik pilot diyeti aslında aralıklı oruç diyetinden esinlenerek oluşturulmuş. Ben de bu diyeti biraz kendime göre modifiye ettim. Amaç sağlıklı beslenmede sevebileceğiniz bir diyet planı oluşturmak ve hayat tarzınıza uydurmak.



KISITLAMA YOK, SEÇENEK ÇOK

Kısaca bir diyetin başarısız olmasının en önemli sebebi o diyete başlamaktır. Bu nedenle 20 günlük bu plan aslında hayat alışkanlığı oluşturması için 20 gün olarak tasarlandı. Bu diyette günün belirli bir zaman diliminde yemek yiyebiliyorsunuz. Bu zaman dilimi genellikle sekiz saat ile sınırlı. Diğer aralıklı oruç diyetlerinde yenilebilen yiyecekler oldukça kısıtlı olabiliyor. Otomatik pilot diyeti ise sizi bu kısıtlamalardan uzak tutacak, yiyecek seçeneklerine odaklanmanızı sağlayacak. Yakın zamanda yapılan Beslenme ve Sağlıklı Yaşlanma çalışması, orjinal adıyla 'Cruise Control' diyetinin etkilerini incelemek için 23 obez yetişkini inceledi. 12 hafta sabah 10 akşam 6 arası yemek yiyen katılımcıların günde 350 kalori kadar daha az aldıkları sonucu ortaya çıktı. Ayrıca katılımcılar bu süreçte kilo da verdi.







MAVİ'DE YE KIRMIZI' DA DUR

Otomatik pilot diyeti gününüzü mavi ve kırmızı zaman olarak ikiye bölüyor. Mavi zaman, yemek yiyebildiğiniz sekiz saatlik dilimi kapsar. Bu sürede tüketeceğiniz besinleri iyi planlamak başarı oranınızı arttırabilir. Uzmanlar, vücudun insülin duyarlılığının sabah saatlerinde artması nedeniyle, yeme yoğunluğunu sabah saatlerinde tutmanın kilo kaybetmeye yardımcı olabileceği konusunda hemfikir.

Yemek yemeden geçireceğiniz 16 saatlik dilim ise kırmızı zaman. Yarısını uykuda geçireceğiniz bu süre içinde sadece su ve katkı veya şeker içermeyen sıvılar tüketebilirsiniz. Yemek yemediğiniz zaman diliminde vücudunuz yağ yakmaya başlıyor ve kan şekerini dengeliyor. 'Ben aç kalamam' diye düşünmeyin, bunun kontrolü de vücudunuzda. Kısıtlı yemeye başladığınızda vücudunuz açlık hormonu seviyelerini düşürüyor ve bu da iştahınızı kontrol altında tutuyor.

Bu diyete başlamak içinse yapmanız gereken, kendinize bir plan hazırlamak. Uygulamada sizi herhangi bir kalori sınırlaması beklemiyor. Ancak besleyici ve tok tutan gıdaları seçmenizde fayda var. Unutmayın ki 16 saatlik kırmızı zamanda bir şey yiyemeyeceksiniz. Yiyeceklerinizi sağlıklı yağlar (yüzde 50), karbonhidratlar (yüzde 30) ve proteinler (yüzde 20) olarak ayırabilirsiniz. Kısıtlı yemek yediğinizde susuz kalmanız kolaydır. Gün içinde yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun.Şimdi, bu diyete başlamak için bir planınız olması gerektiğini biliyorsunuz. Ancak bu planın nasıl olması gerektiğini bilmiyorsanız, size birkaç öneri verebilirim.







Sabahları insülin etkisinden yararlanmak için iyi beslenerek güne başlamanızda yarar var, ancak hiç bir diyet kısıtlı lif alımı ile gerçekleşemiyor. Bu sebeple günün tüm mavi saatlerine yayılacak ve toplu alınmayacak şekilde lifli gıdalar tüketin. Bağırsaklarınızın boş kaldığı dönemlerde içinde bulunan mikropların döngüsünü düzenlemek ve tabi ki tok kalmak için bu diyetin vazgeçilmez gıdası yoğurttur.

Güne yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay, zencefil çayı veya tarçın çayı ile başlayabilirsiniz. Bu tür çaylar metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını kolaylaştırır. Dolayısıyla kilo kaybını teşvik eder. 'Peki ya kahve?' mi dediniz? Merak etmeyin, kahve içmek istiyorsanız günde 1 bardak olması şartıyla kahve içebilirsiniz, tabii şekersiz.

Kahvaltıda yiyeceğiniz yarım avokado, günlük almanız gereken vitamin ve mineral oranlarına büyük katkı sağlar. Üstelik faydaları da saymakla bitmez; Kilo kaybını arttırmaya, kolesterolü düşürmeye, meme kanseri riskini azaltmaya ve karın yağlarını yakmaya yardımcı olabilir. Sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı için bir porsiyon tahıl da tercih edebilirsiniz.

Öğünleriniz için sebze yemeklerini tercih edebilirsiniz. Özellikle Brüksel lahanası, turp ve lahana gibi sebzeler, doyurucu ve sağlıklıdır. Et yerine bitkisel proteinleri tercih edebilirsiniz. Fasulye, soya ve tohumlar protein bakımından zengin besinlerdendir. Öğün aralarında açlığınızı geciktirmek için sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin.



DİYABET HASTALARINA UYGUN DEĞİL

Otomatik pilot ve benzeri diyetleri tabi ki genellemek doğru olmaz. Mesela glikoz seviyenizi değiştirebilen ilaçlar kullanıyorsanız veya diyabetiniz varsa, bu tür bir diyete başlamadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız.



BUNLARDAN KAÇININ

* Şeker ve yapay tatlandırıcılar.

* Aşırı işlenmiş karbonhidratlar.

* Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler.

* İşlenmiş gıdalar.



LEZZETLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Mavi zamanda tüketebileceğiniz lezzetli atıştırmalıklar da var tabi ki.

* Deniz tuzu serpilmiş avokado

* Çilek ve kremşanti

* Dondurulmuş üzüm

* Kızarmış nohut

* Makademya fındığı