Yeni yılın en popüler 9 diyeti

2020 için sağlıklı beslenmek ve kilo vermek için uygulayabileceğiniz en iyi 9 diyeti bir araya getirdim. Fazla kilolardan kurtulmak ve daha sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek için en az birini deneyeceksiniz

Gelen her yeni yılda genellikle kendimize yeni hedefler koyarız. 'yeni bir yıl, yeni bir başlangıç' düşüncesiyle değiştirmek, düzeltmek ve başarmak için daha bir hevesli oluruz. 2020 için de birçoğunuzun beden sağlığı için yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyorum.

Bu yüzden sizin için yeni yılda sağlıklı beslenmek ve kilo vermek için uygulayabileceğiniz en iyi 9 diyeti bir araya getirdim.



1 YARI VEJETARYEN DİYET (FLEXİTARİAN): Yarı vejetaryen beslenme tarzı bitki yanlısı bir diyet olmasıyla öne çıkıyor. Sınırlı olmakla beraber hayvansal ürünlere de yer veriyor. Bu diyetle bol miktarda sebze, meyve, tahıl ve bitki proteinleri tüketildiği için bir kalori sınırlaması yok. Buna rağmen kilo vermede oldukça etkili olması popülerliğini arttırıyor.



2 VEGAN DİYETİ: Veganlar et, yumurta, süt ve hatta bal dâhil hiçbir hayvansal ürünü tüketmiyorlar ve bu beslenme tarzına etik olarak bakıyorlar. Ancak artık kilo vermek isteyenlerin gözü de Vegan diyetinde. Tabi sadece hayvansal ürünlerden uzak durmak kilo vermenize yardımcı olmaz. Bu beslenme tarzı özellikle yapraklı yeşillikler ve bitkisel proteinler gibi yüksek kaliteli yiyecekleri içeriyor.

Araştırmalar, bitki bazlı beslenme programı uygulayanların hayvansal ürün tüketenlere göre daha düşük 'Vücut Kitle İndeksi'ne sahip olduğunu gösterdi.



3 AKDENİZ DİYETİ: Akdeniz diyetini sık sık size önermişimdir.

Özellikle kalbini korumak isteyenler için son derece sağlıklı, herkes için de uygulanabilmesi kolay bir beslenme şekli. Bu beslenme tarzı hem kronik hastalık hem de bilişsel gerileme riskini en aza indirebilir. Ayrıca araştırmalara göre bir yıl boyunca Akdeniz diyeti ile beslenmesini düzenleyenler vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10'u kadar kilo verebiliyor.



4 DASH DİYETİ: DASH diyeti, düşük sodyum içeriği ile kan basıncını kontrol altına almak için tasarlandı. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve az yağlı veya yağsız süt-süt ürünleri bu diyetin temelini oluşturur ve bu da doymuş yağ ve kolesterol oranını sınırlı tutar. Bu diyet türü sağlığınızı ön planda tutmanın yanı sıra, kalori alımını da sınırlandırarak kilo vermenize yardımcı olur.



5 VOLUMETRİCS DİYET:

Amerikalı bir beslenme profesörü tarafından oluşturulan bu diyet, dünyanın en iyi diyetlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu diyet kalorisi az besleyici özelliği fazla yiyecekleri ön plana çıkartıyor. Bu diyeti uygulayanlar mümkün olduğunca düşük kalorili yiyeceklere sadık kalıyor. Doğal olarak kalori alımı düştüğü için kilo vermek kolaylaşıyor.

Yani adında olduğu gibi yediğiniz gıdada hacim var, enerji yok gibi bir şey.



6 KİLO TAKİBİ DİYETİ: Serbest stil olarak da bilinen bu diyet aslında yarım yüzyıldan fazladır kullanılıyor ve şimdilerde yeniden gündemde. Bu diyette istediğiniz şeyi yemek serbest, ancak tabi ki bir kuralı var. Serbest stil, yiyeceklere kalori, doymuş yağ, şeker ve proteine dayalı olarak puan verir. Haftalık olarak size özel belirlenen puanı aşmayacak şekilde istediğinizi yiyebilirsiniz.

2013 yılında yapılan bir araştırma, Serbest stil diyetini uygulayanların kendi başına diyet yapmaya çalışanlara oranla 6 ay içinde 8 kat daha fazla kilo verebildiğini ortaya çıkar- dı. Her gün tartılıp yediğinizi ona göre programlamaya başlamak da bir çözüm.



7 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ: Oruç diyeti olarak da adlandırılan bu diyetin çeşitli uygulanış yöntemleri var. Bazıları 5 gün istediklerini yiyip, 2 gün 500 kaloriyi aşmayacak şekilde beslenirken bazıları da sabah 8 ile akşam 4 arası istediğini yiyip, geri kalan 16 saati hiçbir şey yemeden geçiriyor.

Toplam kalori alımını sınırlandırdığı için kilo vermeye yardımcı olan bu diyet, metabolizma hızınızı da arttırabiliyor. Sadece bu değil, aralıklı oruç kan şekeri dengesini koruduğu için insülin direncini en iyi yenebilen diyetlerin başında geliyor, bu da kilo vermesi duran kişilere ilaçsız bir çözüm yolu olabiliyor.

Tek zorluğu başarmak için biraz inatçı olmak gerekiyor, herkese göre olmaması bundan kaynaklanıyor.



8 PEGAN DİYETİ: Vegan ve Paleo diyetleri karıştırılarak, ortaya pegan diyeti çıkarılmış.

Bu diyet, bol sebze ve meyve ile yüksek kaliteli yağları içeren bir diyet türü. Pestisit, antibiyotik veya hormon kullanılan hiçbir yiyeceğe bu diyette yer yok. Yani tamamen gerçek ve doğal yiyecekler içeriyor. Ancak kepekli tahıllar, baklagiller, et, süt ve süt ürünleri bu diyette sınırlı.



9 AYURVEDİK DİYET: Bu diyet aslında binlerce yıldır uygulanıyor. Ancak son zamanlarda popülerliği yeniden artmaya başladı.

Hindistan kaynaklı bu uygulama bir diyetten çok dikkatli beslenmeye odaklanmış bir hayat tarzı olarak da adlandırılabilir. Bu diyet kişilik tipine göre beslenmeyi vurgular. Ayurvedik diyet kişinin yaşayabileceği olası hastalıkları da hedefler. Bu nedenle bu beslenme tarzı için 'koruyucu tıp', 'önleyici tıp' terimleri de kullanılır.

Ancak belirtmeliyim ki, bildiğimiz tıp kalıbına uymadığı için bu beslenme tarzının etkili olup olmadığı kesin olarak test edilebilmiş değil.