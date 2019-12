Doç. Dr. Halit Yerebakan’dan sağlıklı yaşam için öğütler: C vitamini ile yüzünüzden 10 yılı silin

Doç. Dr. Halit Yerebakan’dan sağlıklı yaşam için öğütler: yüzünüzden 10 yılı C vitaminleri ile silin. Kilo verme hedefiniz küçük, sonuçları büyük olsun. Kalbinizi antioksidanlarla koruyun. Doğru nefes stresi azaltır

Alacağınız basit önlemler ve değişikliklerle yeni yılda sağlığınız için ne kadar kararlı olduğunuz gösterme zamanı. Kararlılıkla yola çıkın, doğru besin, egzersiz ve alışkanları seçin... 2020'de daha kaliteli ve sağlıklı olun... İşte sizin için hazırladığım 10 yeni yıl hedefi...



KİLO VERME HEDEFİNİZ KÜÇÜK SONUÇ BÜYÜK OLSUN:

Sadece 4 -5 kilo vermek sevdiğiniz kıyafetler içinde daha iyi görünmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapar. Harika hissettirmenin yanı sıra yüksek tansiyonun düşmesine, felç riskinizin azalmasına, bunamayla savaşmaya, rahim ve meme kanseri riskinizin azalmasına ve kolesterolünüzün yüzde 10'a kadar düşmesine yardımcı olur.



YÜZÜNÜZDEN 10 YILI SİLİN:

C vitamini sağlıklı ve gergin bir cilde sahip olmanızda büyük önem taşır. Genç bir cilt bol miktarda C vitaminine sahipken, yaşlandıkça bu vitamini kaybetmeye başlar. Güneş ışınlarına maruz kalmak, çevre kirliliği ve sigara dumanı gibi diğer faktörler de ciltteki C vitamininin azalmasında etkilidir.Cildinizin C vitamini seviyesini yenileyerek yaşlanma etkileriyle savaşmanız; hatta zamanın etkilerini yüzünüzden azaltmanız mümkün.



MEVSİMİNDE MEYVE TÜKETİN:

Zamansız yetiştirilen meyve ve sebzeler hormon ve birçok kimyasal ilaca maruz kalır. Mevsiminde yetiştirilen meyve sebze hem içerik hem lezzet yönünden çok daha sağlıklıdır.



NEFESİNİZLE STRESİ AZALTIN:

Nefes almanın zihinle doğrudan ilişkisi vardır ve aşırı stresli olduğunuz zamanlarda zihni rahatlatmanın en hızlı yollarından biridir. Size iyi gelen nefes egzersizini bulun ve uygulayın.



BAHANELERİ BIRAKIN FORMUNUZA KAVUŞUN:

Forma girmek için pahalı egzersiz aletlerine ihtiyacınız yok. Hareketsiz bir yaşam sürmek hem vücut ağrılarına neden olabilir ve hem zihin hem de duygusal sağlığınızı etkiler. Bahaneleri bırakın ve bugünden harekete başlayın.



KALBİNİZİ ANTİOKSİDANLARLA KORUYUN:

Mesela domates... Bir antioksidan olan C vitamini deposudur ve yüksek oranda beta karoten içerir. Sadece 200 gram taze domates günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 58'ini, A vitamini ihtiyacınızın yüzde 22'sini karşılarken lif ihtiyacınızın da neredeyse yüzde 8'ini tamamlar. Domates aynı zamanda potasyum, niyasin, B6 ve folik asit zenginidir. "Journal of Nutrition" dergisindeki bir çalışma, likopen zengini domates ağırlıklı besinleri en fazla tüketen kadınların kalp hastalığı risklerinin azaldığını söylüyor. Çalışmaya göre, kadınların kanlarındaki likopen seviyesi yükseldikçe, kalp damar rahatsızlıkları riski düşüyor.



ZİHNİNİZDEKİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN:

Depresyon göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Eğer siz veya bir yakınınız depresyondaysa mutlaka bir uzmana danışın.



DOĞRU BESİNLERE YÖNELİN:

Besin zengini yiyeceklerden bolca tüketerek daha hızlı ve daha kalıcı kilo verebilirsiniz. Vitamin, mineral, fitokimyasal ve antioksidan zengini besleyici yiyeceklerin aynı zamanda kalorileri de düşüktür.



BEDEN VE SAĞLIK ÖLÇÜLERİNİZİ BİLİN

Sağlığınızı korumaya, kendinizle ilgili rakamları öğrenerek başlayın:

Tansiyon

Bel ölçüsü

Kilo

Kolesterol

Açlık kan şekeri



KALİTELİ VE DAHA FAZLA UYKU

Uyku, iyileşmeye, dinlenmeye ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Kaliteli bir uyku, vücuttaki birçok sistemi ve hayati önem taşıyan organların fonksiyonları destekler. Uyku problemi, hastaların en yaygın şikâyetlerinden biridir. Insomnia yaşayanlar çoğu zaman kilo alımı, uzun vadeli hafıza problemleri ve yüksek tansiyon gibi problemlerden yakınır. Her gece 7 -8 saatlik uyku uyumalısınız. Siz de kendinize biraz özen göstererek dinlenmeniz gerektiğini hatırlayın. Bu geceden daha uzun ve daha iyi uyumaya başlayın.



BAŞLARKEN

Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Ünlü kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yılı sağlık içinde geçirmenizi sağlayacak ve 2020'ye damga vuracak sağlık trendlerini SABAH okurlarına anlattı. Yazı dizisinde sağlıklı, mutlu ve fit olmanın yöntemlerine ilişkin bir çok sorunun yanıtını bulacaksınız. Katı diyetler yerini nasıl diyetlere bırakacak? 2020'nin gözde diyetleri neler? Strese karşı ne gibi yöntemler rağbet görecek? Egzersizler nasıl yapılacak? Teknolojinin sağlığımıza katkısı ne düzeyde olacak? Bu yılın sağlıkta öne çıkan yiyecekleri neler? Mağara Adamı dönemine dönüşle sağlığınızı nasıl koruyacaksınız? Tüm bu soruların yanıtlarını kalp cerrahı Halit Yerebakan SABAH okurları için yazdı...