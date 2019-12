Takviye multivitaminler hastalıkları önlemiyor

Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda, vitaminsiz kaldığımızı düşünüp multivitamin takviyesi alırız. Ancak yapılan araştırmalar, multivitaminlerin hastalıkları önlemediğini ortaya koydu

Sağlığımızı korumak için almamız gereken bazı önlemler var. Vitamin ve mineral takviyeleri bunlardan biri olabilir mi? Multivitaminler üzerine birçok farklı araştırma, bir o kadar da farklı fikir var. Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda vitaminsiz kaldığımızı düşünmüşüzdür. Bazen kendi kararımızla, bazen de doktor tavsiyesiyle takviye vitaminlere başvururuz. Hatta tek tek vitamin almak yerine birçok vitamin ve mineral içeren multivitaminler daha cazip gelir. Bunu, sağlığımızı korumak adına yaparız. Ancak bazı uzmanlara göre, günlük multivitaminler sanıldığı kadar fayda sağlamıyor, bazılarına göre ise multivitamin takviyesi gerekli. Peki, ne yapmalıyız?



ERKEN ÖLÜMLERİ ÖNLEMEZ

Physicians' Health Study II araştırmacıları, uzun süreli multivitamin kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Yapılan çalışmada, multivitaminlerin kanser ve katarakt riskindeki küçük bir azalma ile ilişkili olduğu ancak kardiyovasküler hastalıklardan ölümleri azaltmadığı tespit edildi. The Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmaya göre ise ekstra mineralli multivitaminler, kadınlarda kalp hastalığından ölümleri azalttı. Ancak yapılan çok sayıda farklı araştırmada, multivitaminlerin erken ölümü önlemediği sonucuna ulaşıldı. Multivitaminler üzerine yapılan birçok çalışmadan çıkan sonuçlar çelişkili olduğu için bazı sağlık kuruluşları hastalıkları önlemek için vitamin ve mineral kullanımını desteklemiyor. Burada biraz risk grubu ve cinsiyet ön plana çıkıyor. Mesela multivitaminlerde bulunan demire erkeklerin pek ihtiyacı yok, menopoz sonrası dönemde olan kadınların da ihtiyacı yok. Birbirinden farklı içeriklerle hazırlanan vitaminleri gıda takviyesi olarak düşünmek gerek ve aynı gıda alışverişinde olduğu gibi içindekileri okumadan almak mümkün değil. Günün sonunda aldığınız fazla vitaminler vücut organlarınıza onlardan kurtulabilmeleri için yük bile oluşturuyor ve fazlasını atıyorsunuz. Yani fazla alınan vitamin fazla paradan öteye gidemiyor.



VÜCUDUNUZUN İHTİYACINI KENDİNİZ ANLAYIN

ANNALS of Internal Medicine dergisinde yayınlanmış bir araştırmaya göre multivitaminler, kalbin veya beynin korunmasında önemli veya anlamlı bir fonksiyona sahip değil. Ancak yine de önde gelen bazı halk sağlıkçı uzmanlara göre hâlâ bu konuda umut var. Öyle ki onlara göre multivitaminler, herhangi bir risk oluşturmuyor, aksine avantajları var ve sağlıklı bir yaşam için gerekli. Uzmanlar bir noktada buluşamadığında bazen kendimize güvenmemiz ve vücudumuzun ihtiyaçlarını iyi anlamamız çözüm olabilir. 'Nereden başlayalım?' derseniz, öncelikle neden multivitamin kullandığınızı ya da kullanmayı düşündüğünüzü kendinize sorun. Eğer beslenmenizde yeterli vitamin alamadığınızı düşünüyorsanız, ilk yapmanız gereken kendinize daha sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak olmalı. Bu konuda bir beslenme uzmanından yardım almak, günlük almanız gereken vitamin ve mineral oranlarını dengelemenizi sağlayabilir.



GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Multivitamin kullanmanız gerektiğini söyleyen doktorunuzsa, gerekli olup olmadığını sorun. Vücudunuz tek bir vitamin yönünden mi yoksa genel bir vitamin eksikliğinden mi takviyeye ihtiyaç duyuyor, öğrenin. Böylece eksikliği, beslenmenizi düzenleyerek tamamlayıp tamamlayamayacağınızı değerlendirebilirsiniz.