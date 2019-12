Mağara adamı dönemine dönüş

Bir mağara adamı gibi büyük kas kütlelerinizi çalıştırın. Kürek çekme aleti kullanın. Eğlenerek yapılacak en güzel egzersiz dans. Teknolojiyi kullanın, tek yumruk dahi yemeden boks yapın

Kaç yaşında olursanız olun düzenli egzersiz hayat kalitenizi arttırır. Hadi, şimdi bir karar verin ve kendinize bir egzersiz programı belirleyin. Sürekli değişen yeni egzersiz akımlarını takip etmek pek kolay değil. Ne yapacağınıza karar veremiyorsanız eğer, 2020'nin spor trendlerine bir göz atın derim. İşte, 2020'de hayatınıza girecek ve terlemeyi dört gözle bekleyeceğiniz yeni egzersizler...

İLKELLİĞE DÖNÜŞ: 2020'nin en ilginç akımlarından biri mağara adamı tarzı egzersizler olacak gibi görünüyor. Uzmanlara göre medeniyetle birlikte temel hareket yeteneğimizi kaybettik. Bu yüzden doğal vücut hareketlerimizi güçlendirmek için kısmi dans, kısmi hareketlilik gibi antrenmanlar hayatımıza girdi ve giderek daha çok ilgi çekiyor. İlkel hareketler eğlenceli, bununla birlikte nörolojik gelişim, koordinasyon ve kilo kaybına da yardımcı oluyor. Size odun kesin demiyorum ama büyük kas kütlelerini kullanarak yapılacak kürek çekme gibi egzersizlere yönelin. Kışın bu sporu yapmak zor olacağından evde de kürek çekme aletiyle bu antrenmanı yapabilirsiniz.

YENİ ANTRENMAN SİSTEMİ HILIT: Şehir hayatının yoğun koşturmasında, egzersize de yer açmak için hayatımızda bir süredir yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar var. 2020'ye ise mikro yüksek yoğunluklu antrenmanlar damga vuracak ve buna da kısaltılmış adı ile HILIT deniyor. Yani çayınız demlenirken, otobüs beklerken, hatta ofisinizde birkaç dakikalık egzersizlere fırsat bulabileceksiniz. Bu egzersizler aralıklı olarak yapılan HIIT olarak tariflenen egzersizlerin etkili kalori yakımı, artan metabolik hız, geliştirilmiş oksijen tüketimi, düşük kalp atış hızı, kan basıncı ve kan şekeri faydalarını koruyabiliyor. Etkisi düşük gözükse bile faydalarından yararlanabiliyorsunuz. Kürek çekme aleti, HILIT için en verimli ekipmanlardan biri. Kürek düşük etkili ve her büyük kas grubunu (her vuruşta vücudun kaslarının yüzde 85'inden fazlasını) çalıştırır ve eklemlerindeki stresi en aza indirirken dayanıklılık kazanımlarını en üst düzeye çıkarmasını sağlar.

YÜRÜYÜŞ: Yürüyüş aktiviteler arasındaki en vazgeçilmez olanı. Yeni akım ise 'yürüyüş kulüpleri'. Buradaki amaç dışarı çıkma, hareket etme ve benzer düşünenlerle tanışarak sosyalleşmek. Unutmayın yalnız yürümektense açık havada bir arkadaşınız ile yürümek her zaman daha etkili bulunmuştur. Adım atmak önemli, yürüyüş dakikaları bile artık kar yazıyor, yeni kılavuzlara göre eskiden olduğu gibi tek seferde en az 15 dakika yürümenize gerek yok diyebiliriz.

DANS: Hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan ve eğlenerek yapabileceğiniz en güzel egzersiz dans etmek. Üstelik koordinasyonu ve vücut farkındalığını arttırmaya yardımcı olur.

ZİHİN EGZERSİZLERİ

Vücudunuz kadar zihninizin de güçlenmeye ihtiyacı var. Meditasyon ve farklı versiyonları yine en çok konuşulan egzersizlerden olacak.



SPOR YAPARAK HASTALIKLARLA SAVAŞIN



Günümüzde ortalama bir insan sağlıklı olabilecek kadar hareket etmiyor. Oysa günde 30 dakika kadar orta yoğunlukta yapılan fiziksel bir egzersiz, birçok hastalıktan kaçınmamıza yardımcı olabiliyor. Ayrıca faydaları da saymakla bitmiyor.

Aerobik: Yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklete binme gibi egzersizler günlük rutinlerimiz arasına kolayca karışabiliyor. Bu tür kardiyovasküler aktiviteler hem kolay, hem de hastalıklara karşı vücut direncinizi arttırıyor.

Kuvvet egzersizleri: Kemikler yaş ilerledikçe kalsiyumu kaybeder ve zayıflamaya başlar. Kuvvet veya direnç içeren egzersizler ile kemiklerinizi koruyabilir, kas hacminizi arttırabilirsiniz. Hatta kemiklerinizin zayıflama eğilimini bile tersine çevirebilirsiniz. Kuvvet egzersizleri daha iyi görünmeniz ve hissetmenizin yanında günlük aktivitelerinizi zorlanmadan yerine getirmenize, daha hareketli ve dengeli olmanıza yardımcı olur.

Esneme egzersizleri: Kaslar da tıpkı kemikler gibi yaş ilerledikçe eski gücünü kaybeder. Kısalma ve zayıflama eğiliminde olur. Bu durum yaralanmalara, strese ve sırt ağrılarına karşı vücudu savunmasız bırakır. Düzenli yapılan germe ve esneme egzersizleri bu süreci engelleyebilir. Hatta duruşunuzu ve dengenizi geliştirir.

Denge egzersizleri: Denge zamanla bozulabilir. Düzenli denge egzersizleri yapmak sakatlıklara yol açabilecek düşmelere karşı korunmanın en iyi yollarından biridir.



TEK YUMRUK DAHİ YEMEDEN BOKS YAPIN



TEKNOLOJiNiN ilerlemesi hayatımızı her anlamda kolaylaştırıyor. Egzersiz alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyor. Smart Boxing de 2020'de çok sık duyacağınız teknoloji destekli egzersizlerden biri. İster evinizde, ister spor salonunda, arkadaşlarınızla veya tek başınıza çevrimiçi boks yaparak ter atabileceksiniz. Üstelik tek bir yumruk bile yemeden.



